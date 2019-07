Joshua Redman, el saxofonista carismático actúa en el Jazzaldia 2019 26 de julio La actuación de Joshua Redman en el 54 Heineken Jazzaldia será a las 21.00 horas en la plaza de la Trinidad Miércoles, 3 julio 2019, 19:55

Joshua Redman presentará el 26 de julio en el 54 Heineken Jazzaldia Still Dreaming, el que muchos críticos de música catalogaron como uno de los discos de jazz más redondos entre los publicados en 2018.

Joshua Redman es uno de los saxofonistas más carismáticos surgidos en los años 90. La inspiración de Still Dreaming le viene de la banda Old and New Dreams, que lideró su padre, Dewey Redman, entre 1976 y 1987. Una banda legendaria de discípulos de Ornette Coleman, en la que también estaban Don Cherry, Charlie Haden y Ed Blackwell. Se trata de un proyecto muy diferente del de la anterior visita de Joshua Redman al Heineken Jazzaldia en 2015, cuando vino con The Bad Plus y juntos dejaron un buen sabor de boca.

A Joshua Redman le acompañarán el 54 Heineken Jazzaldia una formación excepcional: Ron Miles a la trompeta, Scott Colley al contrabajo y Dave King a la batería.