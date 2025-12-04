La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas» Katie y Alan Donegan aseguran que la clave está en la planificación, la constancia y la educación financiera

Katie y Alan Donegan, de 40 y 45 años, llevan cinco años jubilados pese a su juventud. A los 35 y 40 años decidieron romper con el modelo tradicional de vida y retirarse mucho antes de lo que marca la jubilación ordinaria. Su historia, recogida por Daily Mail, parece casi imposible en un momento en el que gran parte de la población convive con salarios bajos, inflación creciente y un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible.

Sin embargo, los Donegan aseguran que la clave está en la planificación, la constancia y la educación financiera. Y no solo lo dicen: lo demuestran. La pareja ha logrado reunir una fortuna de alrededor de dos millones de libras (unos 2,3 millones de euros), cantidad suficiente para vivir sin trabajar «indefinidamente» mientras viajan por el mundo y hacen voluntariado.

El camino que siguieron está basado en el conocido método FIRE (Financial Independence, Retire Early o Independencia Financiera, Jubilación Anticipada). Esta filosofía plantea un objetivo claro: invertir de manera constante la diferencia entre ingresos y gastos en fondos indexados globales de bajo coste, y fijar un objetivo económico —no una edad— para dejar de trabajar.

«Hicimos una lista de proyectos, aprendimos a invertir juntos y nos centramos en aumentar al máximo la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos, es decir, maximizar el margen entre ingresos y gastos, explica Katie al Daily Mail.

«Como nuestro estilo de vida era relativamente modesto y manteníamos bajos nuestros gastos fijos, el siguiente paso fue aumentar nuestros ingresos. Nos centramos mucho en eso».

La lógica detrás del FIRE les encajó desde el principio. «A todos nos han enseñado a creer y asumir que hay que trabajar hasta la edad de jubilación normal o la edad de pensión estatal. Descubrimos que uno puede jubilarse cuando alcanza una cierta cantidad de dinero y sus inversiones cubren sus gastos», resume Alan.

La pareja calculó que necesitaba alcanzar 25 veces su gasto anual para retirarse. Y comenzaron a monitorizar su progreso al detalle. Katie recuerda que «seguimos nuestro progreso respecto a ese objetivo cada mes y lo alcanzamos en abril de 2019, cuando yo tenía 35 años y Alan

Para lograrlo, fueron implacables con su ahorro: crearon un fondo de emergencia, evitaron deudas con intereses superiores al 6% y analizaron uno por uno todos sus gastos para recortar lo prescindible.

«No encendíamos la calefacción en invierno, excepto cuando venía mi madre»

«No encendíamos la calefacción en invierno, excepto cuando venía mi madre. En vez de eso, nos abrigábamos más, usábamos bolsas de agua caliente y lo convertíamos en un juego». «Llevaba una batería externa y lo cargaba fuera. No ahorré mucho dinero, pero fue divertido ver si podía burlar el sistema».

En paralelo, Alan montó su propio negocio tras quedarse sin empleo y Katie dejó su trabajo corporativo para convertirse en contratista. A pesar de ganar más, se mantuvieron firmes en su objetivo: no aumentar sus gastos.

Para los Donegan, la inversión no fue un obstáculo, sino un motor. «Invertir es el único juego del mundo donde cuanto menos haces, más ganas. Simplemente coges tu dinero, lo inviertes y lo dejas crecer», asegura Katie.

