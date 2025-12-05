Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luka Sucic se dispone a rematar a puerta durante el entrenamiento de ayer celebrado en Zubieta RS
Real Sociedad

Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas

Juventus, Eintracht y Stuttgart entre otros han consultado su situación para salir en invierno, pero la Real prefiere ver cómo transcurre diciembre

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:12

No están siendo unas semanas sencillas para Luka Sucic. El centrocampista croata afronta su segunda temporada en la Real Sociedad y lo cierto ... es que ha desaparecido de las alineaciones de Sergio Francisco cuando el año pasado fue importante para Imanol hasta tal punto de que por tramos fue uno de los mejores futbolistas de la escuadra blanquiazul. Sin embargo, esa lesión de rodilla ante Midtjylland en su mejor momento le hicieron perderse un gran tramo de la competición, y aunque tuvo rendimientos asombrosos como en la vuelta de semifinales de Copa ante el Real Madrid en el Bernabéu o un golazo ante el Atlético de Madrid en Anoeta, su participación ahora en los encuentros es prácticamente nula.

