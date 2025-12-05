Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas

No están siendo unas semanas sencillas para Luka Sucic. El centrocampista croata afronta su segunda temporada en la Real Sociedad y lo cierto ... es que ha desaparecido de las alineaciones de Sergio Francisco cuando el año pasado fue importante para Imanol hasta tal punto de que por tramos fue uno de los mejores futbolistas de la escuadra blanquiazul. Sin embargo, esa lesión de rodilla ante Midtjylland en su mejor momento le hicieron perderse un gran tramo de la competición, y aunque tuvo rendimientos asombrosos como en la vuelta de semifinales de Copa ante el Real Madrid en el Bernabéu o un golazo ante el Atlético de Madrid en Anoeta, su participación ahora en los encuentros es prácticamente nula.

Pese a ello, Sucic es uno de esos futbolistas que tiene mucho cartel en el mercado, y según ha podido saber este periódico, grandes clubes europeos han preguntado por su situación para saber si existe la posibilidad de que salga cedido en el próximo mercado invernal. Clubes como la Juventus, el Eintracht o el Stuttgart han levantado el teléfono para conocer su situación, aunque de momento esas conversaciones están en fase preliminar y no hay negociación alguna con la Real, que estudia su caso consciente de que un jugador de su proyección debe jugar para que se convierta en el futbolista que imaginaron cuando abonaron diez millones de euros al Salzburgo.

Sucic, de momento, ayer volvió a los entrenamientos aunque se ausentó del partido ante el Reus Reddis el miércoles. El croata no fue convocado por «problemas», según Sergio Francisco, aunque no debería perderse el encuentro de mañana ante el Alavés por lo que apunta a entrar en la lista de convocados salvo que el entrenador verbalice hoy lo contrario en sala de prensa. El deseo del jugador sigue siendo el de triunfar en la Real, pero es consciente de que sin oportunidades en el verde quizás lo más lógico es salir a préstamo en el mes de enero para demostrar que tiene sitio y que puede ser importante en este equipo.

En esa misma tesitura está la dirección deportiva txuri-urdin, que según ha podido saber este periódico no quiere traspasar al futbolista al confiar en que Sucic puede explotar en los próximos años. El propio Jokin Aperribay puso por las nubes al croata en la pretemporada realizada en Japón, mientras que los técnicos le siguen viendo potencial como para no desprenderse de él a las primeras de cambio. En ese sentido, no se prevé que suceda algo similar como con Mohamed Ali-Cho, que llegó muy joven, no se adaptó, quería jugar y prefirió salir después de que la Real pudiese recuperar la inversión realizada cuando abonó once millones de euros al Niza.

El escenario es diferente puesto que el balcánico quiere continuar su carrera deportiva en Donostia, donde está encantado tanto con la ciudad, como con el equipo y compañeros. El centrocampista decidió recalar en Zubieta desechando cantidades de dinero más importantes al entender que aquí iba a disponer de un ecosistema perfecto para crecer como futbolista. De hecho, antes de que fichara por la entidad blanquiazul el verano pasado, clubes económicamente más poderosos como el Newcastle ponían más dinero encima de la mesa para hacerse con sus servicios, pero Sucic entendió que la Real y el juego que se practica en la Liga le venía de perlas por sus condiciones. El Newcastle, por aquel entonces con Isak todavía en sus filas, no logró su fichaje porque el croata prefirió elegir la Real al tener muy buenas referencias sobre el club. La pasada temporada de la mano de Imanol pudo demostrar de lo que es capaz, pero este curso lo comenzó con el pie cambiado y de momento no ha podido revertir la situación.

Sin embargo, sin oportunidades en las últimas semanas, no ve con malos ojos terminar la segunda parte de la temporada en otro sitio para poder recuperar sensaciones. En Anoeta, en cambio, prefieren esperar a ver cómo transcurre el mes de diciembre antes de acometer ningún movimiento hasta tal punto de que no hay negociaciones abiertas con ningún club.

Equipos de LaLiga, al acecho

Así las cosas, y salvo que cambie su situación en los próximos encuentros ante Alavés, Girona, Levante y el partido de dieciseisavos de Copa, algo poco probable, faltaría encontrar acomodo al balcánico siempre y cuando la Real opte por dejarle marchar, algo que todavía no ha decidido. Sucic por sus características de juego prefiere ligas como la italiana o la alemana, donde hay futbolistas de calidad y se trata muy bien el balón. Más dificultades tendría en la Premier League y en la Ligue 1 francesa, donde el apartado físico cobra mucha importancia, aspecto donde todavía tiene margen de mejora.

Varios equipos de LaLiga tampoco le quitan el ojo de encima, aunque de momento ha trascendido que Juventus, Eintracht y Stuttgart han preguntado por él. Todos estos grandes clubes disputan esta temporada competición continental mientras que otros que le siguen también se preguntan por qué no está teniendo minutos en la Real. 'La Vecchia Signora' es ahora mismo séptima en Serie A y necesita refuerzos, mientras que los dos conjuntos alemanes son punteros en la Bundesliga. Diciembre será largo y no ha hecho más que empezar.