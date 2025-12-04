El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Reus
Valoración individual de los realistas en la victoria txuri-urdin en Reus, con goles de Goti y Sadiq
San Sebastián
Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:02
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro de ... Copa disputado ante el Reus. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Unai Marrero
Guardameta
No tuvo que intervenir con paradas, pero el Reus tuvo dos clarísimas ocasiones. En la primera Andy no acierta en el área pequeña a la salida de un córner mientras que en la segunda Pol Fernández le fusila desde lejos. Por suerte, pegó en la madera. Peligroso juego de pies por el viento.
Luken Beitia
Defensa
Tenía una bonita oportunidad jugando con Martín, pero lo cierto es que se mostró nervioso desde el primer minuto. Errático en los controles, tampoco acertó en el pase ni en la salida de balón y sufrió en los duelos con Ustrell. Sustituido al descanso por lesión. Que sea lo menos posible.
Álvaro Odriozola
Defensa
Sufrió una barbaridad con Vaz, pero es que Casals también aparecía por su banda al entender que estaba ahí el agujero para hacer daño. Los dos atacantes encontraron el espacio entre él y Beitia. Buen desmarque a pase de Zakharyan, no parecía adelantado. Flojo en líneas generales.
Jon Martín
Defensa
De lo poco salvable en la primera mitad aunque se confiara con Ustrell en el minuto 8 dejando botar el balón. Con el paso de los minutos mejoró y volvió a demostrar su poderío por alto para frenar al propio Ustrells y a Vaz. Fue entonces cuando el Reus decidió triangular por abajo.
Aihen Muñoz
Defensa
Colocado otra vez como tercer central por la izquierda, también sufrió porque no sabía a quién tenía que saltar en la presión. El cambio de esquema en la segunda mitad le vino mejor y se recompuso mientras que en ataque apenas pudo aparecer. Se llevó un fuerte golpe al final que se quedó en nada.
Sergio Gómez
Defensa
Jugaron los dos laterales izquierdos de la plantilla. Sergio le puso como carrilero, pero no actuó como tal porque no supo dónde colocarse. La Real no tuvo el balón donde quería en el primer acto y esta vez no pudo ser punzante por la izquierda. Le buscaron en una diagonal, pero poco más.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Es el ‘4’ detrás de Gorrotxategi y la Real le necesita por si falla el de Eibar. El problema para él es que no termina de encontrarse cómodo tan anclado. Realizó una falta que mereció amarilla, pero con el paso de los minutos fue ganando peso aglutinando balón. Debe dar más.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Era su día porque es de los que más cerca está de ser titular, pero desaprovechó otro encuentro pese a que fue el único que pudo meter dos pases al espacio, uno a Carrera que no alcanzó y otro a Odriozola que no parecía adelantado. Pero poco más. Muy poco para alguien de su calidad.
Pablo Marín
Centrocampista
Amonestado desde muy pronto, tampoco estuvo a gusto en esa especie de doble pivote con Turrientes. En la Real destacó yendo a la presión y atacando espacios con continuos desmarques. Tan cerca de la base de la jugada sigue sin funcionar. Con el Reus cansado, también fue a más.
Gorka Carrera
Atacante
Primera titularidad con los mayores con un primer tiempo en el que solo le llegó un balón, ese centro de Marín que remató de primeras como ratón de área que detuvo Parra. Se le hizo de noche en una jugada individual tras pase de Sadiq cuando tenía ventaja para poder rematar. Regateó.
Mikel Goti
Atacante
No estaba apareciendo en la primera mitad porque escorado en la derecha no le llegaban balones. Pero está listo para meter la pierna y romper la igualada marcando su segundo gol en Copa. Hay ganas de verle con más continuidad y en contextos más favorables. Hábil para retener el cuero.
Aritz Elustondo
Defensa
Minutos en los que el Reus amenazó menos. Pol dispara desde su zona.
Ander Barrenetxea
Atacante
El primer uno contra uno en banda termina en gol de Goti. Luego pasó a ser carrilero derecho.
Sadiq Umar
Atacante
Mejor del partido
Es diferente, en todos los sentidos. Su primera acción fue falta en saque de banda, pero termina con gol y asistencia. Vio puerta un año y 9 meses después.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Aportó piernas encrustado como central. Uno de los que va a todas las jugadas divididas.
Gonçalo Guedes
Atacante
Poco tiempo y mal remate con la izquierda.
Baja
Una nueva oportunidad desaprovechada
Arsen Zakharyan
Sube
Fin a su mala racha
Sadiq Umar
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal45
Ander Barrenetxea43
Jon Gorrotxategi39
Sergio Gómez37
Brais Méndez35
Carlos Soler34
Gonçalo Guedes34
Álex Remiro33
Igor Zubeldia31
Jon Mikel Aramburu31
Take Kubo26
Aihen Muñoz23
Jon Martín23
Beñat Turrientes21
Pablo Marín21
Duje Caleta-Car20
Arsen Zakharyan19
Sadiq Umar13
Mikel Goti12
Aritz Elustondo11
Álvaro Odriozola8
Orri Óskarsson7
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Gorka Carrera4
Luka Sucic4
Unai Marrero4
Luken Beitia1
Aitor Fraga-
Tomy Carbonell-
El árbitro: Martínez Munuera
Partido de poca historia y sin jugadas polémicas, aunque el público del Reus protestó todas las jugadas metiendo mucha presión. Partido fácil de llevar, que no es poco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión