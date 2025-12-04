Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas

Tras una semana invernal característica por la época del año, con cielos nubosos y chubascos, llega una sensible mejora del tiempo para el fin de ... semana y de cara al Puente de la Constitución en Gipuzkoa. Temperaturas más cálidas y tiempo seco a partir del sábado. Eso sí, antes habrá que afrontar dos jornadas de precipitaciones abundantes entre este jueves y mañana viernes.

Esta madrugada el viento ha soplado del suroeste con temperaturas de 12ºC, que no variarán demasiado durante el día, con mínimas de 9ºC y máximas de 13ºC en la costa y de 6ºC y 12ºC en el interior. Según pronostica Euskalmet, la tónica general del día volverá a estar protagonizada por cielos muy nubosos y cubiertos. Las precipitaciones permanecerán durante todo el día y de forma generalizada. Sobre todo en la costa, donde las lluvias serán más frecuentes y abundantes y no se descarta la posibilidad de tormentas y granizo pequeño. El viento irá girando entre sur-suroeste durante toda la jornada y soplará con intensidad y, especialmente cerca de la costa, las rachas pueden ser muy fuertes. Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios.

El viernes comenzará de forma similar pero con el paso de las horas la lluvia irá a menos y para la tarde remitirá. Los termómetros no bajarán de los 9º tanto en la costa como en el interior, y las máximas ascenderán hasta los 15ºC. Sin embargo, la noche podría volver a encarar un nuevo frente que durante la mañana del sábado irá disminuyendo. El viento irá girando a suroeste y no soplará con tanta fuerza.

El comienzo del fin de semana marcará una subida de las temperaturas, especialmente a partir del mediodía. Con la posible lluvia todavía de la madrugada, por la mañana se podría escapar alguna gota. Aun así, predominará el viento del suroeste en el interior como en el litoral, con temperaturas que no descenderán de los 11ºC y que podrían marcar los 18ºC.

Será el domingo cuando los termómetros marcarán las temperaturas más altas de la semana. El viento seguirá soplando del suroeste y no se prevén precipitaciones. En la costa, los termómetros marcarán mínimas de 15ºC y máximas de 20ºC. En el interior, será algo más fresco con temperaturas que rondarán los 11-19 grados.

Sin embargo, la costa de Gipuzkoa vivirá dos días de mar revuelta y habrá que tener precaución en los paseos más próximos al litoral por el riesgo del impacto de las olas. Euskalmet ha activado el aviso amarillo y el Ayuntamiento de San Sebastián comunicó ayer el cierre del acceso al Paseo Nuevo, el Peine del Viento y el espigón de la Zurriola.