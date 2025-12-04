Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unas mujeres en el naútico de Donostia con unas vistas apetecibles. Morquecho

Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas

La lluvia permanecerá hasta el viernes y a partir del sábado estará despejado con temperaturas ascendentes que podrían llegar a los 20 grados

Álvaro Guerra

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:24

Comenta

Tras una semana invernal característica por la época del año, con cielos nubosos y chubascos, llega una sensible mejora del tiempo para el fin de ... semana y de cara al Puente de la Constitución en Gipuzkoa. Temperaturas más cálidas y tiempo seco a partir del sábado. Eso sí, antes habrá que afrontar dos jornadas de precipitaciones abundantes entre este jueves y mañana viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  7. 7 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  8. 8 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas

Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas