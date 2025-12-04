Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba La mujer dio fuego a los tendederos de ropa de la comunidad y posteriormente amenazó a los vecinos con la colocación de un artefacto explosivo

Miguel Villameriel San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:51h.

Una mujer ha sido detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos tras prender fuego en uno de los tendederos de ropa y, además, amenazar al resto de los moradores del edificio con poner una bomba. Los hechos más graves tuvieron lugar el pasado 29 de noviembre, aunque la mujer ya había protagonizado incidentes con los vecinos en fechas anteriores. En cualquier caso, fue detenida el miércoles y ha sido este jueves cuando ha pasado a disposición judicial.

La Ertzaintza, que ha sido el cuerpo policial que ha practicado la detención, informa de que los hechos más graves tuvieron lugar el pasado 29 de noviembre en una comunidad de vecinos de Ordizia cuando la arrestada, vecina del inmueble, dio fuego al tendedero del piso superior, propagándose el fuego entre las distintas plantas. Los agentes que acudieron al lugar comprobaron los daños en los tendederos de las cinco plantas del edificio y recogieron información de lo sucedido ese día y en fechas anteriores, centrando la investigación en una de las vecinas.

Posteriormente a estos hechos, la investigada, de 49 años de edad y nacionalidad española, continuó amenazando a los vecinos con la colocación de algún artefacto explosivo. Finalmente, la implicada, fue detenida ayer, miércoles, acusada de los delitos de daños por incendio y amenazas. La arrestada fue conducida a dependencias policiales y en la mañana de hoy, jueves, ha pasado a disposición judicial.