Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián El local que ocupaba el histórico bar Tanger en la esquina de la calle Okendo 12, se transformará en un nuevo establecimiento de café de especialidad

M. S. Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:54 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Tras más de un año, ya se sabe qué comercio ocupará el local del histórico bar Tanger en la esquina de la calle Okendo 12 de San Sebastián. Se trata de 'Arabay Coffee', una cafetería originaria de Mallorca que nació en 1952 y que cuenta con otros cinco establecimientos en Madrid, Ibiza y Mallorca.

El establecimiento de café de especialidad abrirá próximamente en la capital guipuzcoana. Así lo ha anunciado la propia marca en la fachada del local, que ocupó hasta el 29 de septiembre de 2024 el antiguo bar Tanger y que, tras su cierre, salió a la venta por un millón y medio de euros.

La noticia del cierre del bar Tanger sorprendió a varios donostiarras, ya que el histórico bar era frecuentado por varios asistentes al teatro Victoria Eugenia, y durante el Festival de Cine de San Sebastián era un punto de encuentro. El bar, todo un clásico de la capital donostiarra, y en concreto, su terraza, fue protagonista de una película de Woody Allen y también dio nombre a la novela 'Tanger-Bar' de Miguel Sánchez-Ostiz.

'Arabay Coffee' ocupará el local del bar Tanger en San Sebastián

Ahora el local lo ocupará 'Arabay coffee Roasters', cuyo origen se remonta al año 1952, bajo el desaparecido nombre comercial de Cafés Bahía (hoy Cafès Bay), desde entonces domina las ventas en el sector del café de especialidad. Desde 2016, los cafés arábicos y los cafés de especialidad de Cafès Bay se engloban bajo la marca 'Arabay', que se ha fortalecido con la apertura de tres tiendas especializadas en Palma de Mallorca, una en Ibiza y una en Madrid.

El grupo se encuentra en plena expansión y la de San Sebastián será su sexta tienda, aunque también tienen previsto abrir otros establecimientos en un futuro breve. Sus cafés además cuentan con certificados ecológicos 100% orgánicos, que «garantizan al consumidor que está comprando productos libres de cualquier componente químico y pesticidas».