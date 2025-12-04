Jauregi asegura que la compra de Ayesa se cerrará este mes y que los socios decidirán si la sede se mantiene en Donostia El consejero de Industria del Gobierno Vasco destaca, durante el foro 'Gipuzkoa Al Día' organizado por El Diario Vasco en colaboración con Telefónica, el crecimiento de las «cuadrillas» vascas, capaces de competir «tú a tú» con fondos internacionales

Mikel Calvo e Imanol Lizasoain San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:53 | Actualizado 12:11h.

El foro 'Gipuzkoa al Día', organizado por El Diario Vasco con la colaboración de Telefónica, ha reunido en la mañana de este jueves a las primeras espadas institucionales y empresariales para analizar el pulso económico del territorio. Tras la bienvenida de David Taberna, director del periódico, y la intervención del responsable de la Zona Norte de Telefónica, Manuel Alonso, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha trazado un diagnóstico marcado por los aranceles de Estados Unidos, la transición energética y las operaciones de arraigo que han redefinido el mapa empresarial vasco. Pero ha sido en el cara a cara con el periodista económico de DV Julio Díaz de Alda donde el consejero ha abordado, uno a uno y sin esquivar ningún asunto, los grandes debates industriales que hoy condicionan el futuro de Gipuzkoa.

Astilleros Balenciaga. El diálogo ha arrancado en Zumaia. Sobre la compra del astillero por Abu Dhabi Ports, Jauregi ha subrayado que el acuerdo alcanzado el pasado domingo ha evitado el cierre inmediato de la compañía: «Si no hubiese un acuerdo, Balenciaga se cerraría». El inversor preferido —ha explicado— era el grupo emiratí por su compromiso con el empleo y la carga industrial. No obstante, ha recordado que la firma se ha producido «con condiciones»: la simplificación de las concesiones portuarias y un acuerdo con el comité de empresa, aún pendiente. «Tenemos los mimbres para un acuerdo y espero que no tardará», ha señalado, aunque ha evitado la letra pequeña del contenido de esa negociación.

Compra de Ayesa IT (Ibermática). El consejero ha confirmado que la «cuadrilla vasca» formada por Gobierno Vasco, BBK e Indar (Kutxabank) dispone de exclusividad para la compra de la rama IT hasta final de año. El objetivo es cerrar el 'signing' (la firma) en diciembre y disponer después de cuatro meses para el closing (proceso de cierre de venta), un periodo que se utilizará para perfilar el esquema accionarial, con posibilidad con nuevos socios. Jauregi ha destacado la relación fluida con la familia fundadora Manzanares y el atractivo industrial del negocio tecnológico: «Lo que se está comprando es Ayesa IT, que es un negocio de mucho éxito». También ha asegurado que la oferta vasca ha sido competitiva frente a fondos internacionales y que el consorcio «se puede ampliar»: «Ticket mínimo, 10 millones», ha invitado a los presentes con una sonrisa. Sobre la sede futura —Donostia o Zamudio—, «la cuadrilla lo tendrá que decidir».

En cuanto a la ausencia de actores guipuzcoanos como Kutxa Fundazioa, Jauregi ha aclarado que no ha existido ninguna limitación para que otras entidades locales se unieran al consorcio: «Todos son bienvenidos a la cuadrilla». Sin embargo, ha explicado que, por cuestiones de estrategia y experiencia, la «cuadrilla vasca», concepto apadrinado por el propio consejero zarauztarra, ha optado por integrar a los actores ya presentes, pero ha dejado claro que no se cierra a nuevas incorporaciones. El consejero ha subrayado que el objetivo es asegurar que el proyecto siga bajo control local y que el futuro de Ayesa se gestione desde Euskadi. «Serán los accionistas quienes decidan dónde se situará la nueva sede social», sea en Donostia o Zamudio.

MBO de Uvesco. Sobre la inminente culminación del MBO ('Managment Buy Out', compra de la compañía impulsada por los propios directivos) liderado por el equipo directivo, Jauregi ha sido explícito: «Yo lo veo fenomenal». Ha subrayado la audacia de la operación y la creciente sofisticación financiera de las «cuadrillas vascas», capaces ya de «competir de tú a tú con los fondos de inversión». El Gobierno no participa con capital en este caso, pero sí ha dinamizado, ha acompañado y ha exigido compromiso a los actores implicados. A su juicio, estas operaciones han contribuido a recuperar músculo financiero local.

Fondos extranjeros e ITP Aero. El consejero ha defendido que Euskadi no rechaza a los fondos, sino la pérdida del centro de decisión. «El cambio es la cuestión de centros de decisión en Euskadi», ha afirmado. En el caso de ITP Aero, ha respaldado la estabilidad del actual accionariado hasta 2030: «Si estás bien, es mejor no cambiar». También ha valorado el compromiso del fondo norteamericano Bain Capital, al que atribuye un capital «más paciente» del esperado y un proyecto industrial sólido.

Inversión de industrial de las EPSV vascas. Jauregi ha apelado otra vez a la implicación de las EPSV: «Entiendo que tengan que minimizar riesgos, y eso hay que respetarlo porque estamos hablando de la pensión adicional de muchísimas personas. Es cierto que no pueden entrar en cualquier aventura, pero que solo se dedique cerca del 1% a inversiones industriales en Euskadi… ese 1% no es aceptable». En su opinión, «la inversión en industria es sinónimo de bienestar social, y sinónimo de buenos sueldos y buenas condiciones».

Talgo, CAF y los trenes chinos. El consejero ha situado el proceso de Talgo en su recta final. La junta extraordinaria del 12 de diciembre debe aprobar la estructura financiera: «Lo que falta es el 12». Confiado en cerrar este año, ha descrito la operación como «la última ciaboga». «Estaremos celebrando la adquisición de una compañía con una cartera de pedidos extraordinaria antes de Santo Tomás», ha añadido. También ha defendido la convivencia de dos fabricantes de trenes en Euskadi —Talgo y CAF— y ha negado conflicto de intereses: «Nosotros dinamizamos, acompañamos y seguimos en colaboración».

Sobre la visita del ministro Óscar Puente a China y Japón para buscar trenes disponibles, ha apuntado: «Es muy curioso... Un poco raro», y ha recordado que la compra pública «tiene que hacer política industrial. Es la visión con la que trabajamos en Euskadi». «Lo cierto es que mantengo una relación muy buena con Puente, y creo que está explorando en China, pero también en Japón, porque necesita trenes para Renfe de manera urgente».

Preguntado por la coincidencia entre el paso de Jainaga por la Audiencia Nacional y el momento clave de la operación Talgo, Jauregi ha respondido: «Es curioso. Muy curioso». Sobre la operación y las posibles incomodidades de la Sepi (el inversor español dependiente del Gobierno de Sánchez), el consejero ha asegurado que el caso «no puede, ni va a enfriar» la operación: «Está todo hecho».

Puerto de Pasaia. En un debate muy politizado, Jauregi ha evitado añadir tensión: «No voy a añadir más leña al fuego». Ha explicado que lo primero es resolver el «fuero» —la negociación de la transferencia— antes de definir el «huevo», el plan industrial. Ha confirmado que el proceso «se está trabajando» de cara a diciembre. Sobre el hecho de que el PSE-EE defendiera el miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa que hay «miles de puestos de empleo en peligro», Jauregi se ha limitado a señalar que «ellos juegan su partido y yo el mío».

Parques eólicos y sostenibilidad. El consejero ha descrito la contradicción social: «Nadie quiere un aeropuerto, pero todo el mundo quiere volar». Ha explicado que la alarma por proyectos especulativos ha distorsionado el debate y que ahora se aplicarán criterios estrictos: disponibilidad real de viento o sol, mínimo impacto ambiental, acceso a red y viabilidad económica. «No va a haber tanto parque eólico en Euskadi», ha admitido. También ha destacado la importancia de repotenciar parques existentes y ha reclamado mejores conexiones con Navarra para que puedan evacuar toda su energía.

DIPC, cuántica y nueva industria científica. Coincidiendo con el 25º aniversario del DIPC, Jauregi ha reivindicado el papel de la ciencia como motor industrial: «No ha sido por casualidad». Ha puesto como ejemplo el System Two de IBM y ha destacado la colaboración público-privada que ha permitido construir un ecosistema «único» que «nos pone en el mapa».

Atracción de multinacionales. El consejero ha diferenciado entre inversión financiera e implantación industrial: «Que venga un fondo extranjero sólo a inyectar deuda… no». Lo que busca el Gobierno es atraer proyectos 'greenfield' (compañías que invierten desde cero en una nueva planta) de grandes compañías tecnológicas e industriales contrastadas. Jauregi ha reconocido que Euskadi «no lo ha hecho en los últimos 50 años, en gran parte por ETA», pero ha asegurado que las instituciones están desarrollando ahora el músculo necesario para anunciar nuevas implantaciones «para 2026».