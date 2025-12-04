Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antonio Quesada, responsable en Euskadi de la empresa Lokímica, soterrando uno de los portacebos que hay en Bidebieta. Arizmendi
San Sebastián

Las madrigueras para acabar con las ratas se instalarán en más barrios tras su éxito en Bidebieta

Los avisos de los vecinos por la presencia de roedores en las calles del barrio han bajado un 63% desde que se instalaron en mayo los nuevos portacebos soterrados

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:47

Los portacebos soterrados que el Ayuntamiento situó en 35 puntos de Bidebieta para hacer frente a la plaga de ratas el pasado mes de mayo ... han dado sus resultados. Desde entonces y hasta ayer mismo los avisos de los vecinos por la presencia de roedores en las calles de este barrio han sido 26, cuando en el mismo periodo del año pasado fueron 76. Esa reducción del 63% en los avistamientos confirma que el sistema funciona. Por ello, el objetivo de la dirección de Salud y Medio Ambiente del consistorio es extender este sistema a otros barrios de la ciudad a partir del año que viene. La decisión de en qué zonas se actuará se tomará a partir de finales del mes de enero cuando se adjudique la nueva licitación del servicio.

