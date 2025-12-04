«¡Coged las cosas rápido, viene la Policía!»

El viejo instituto de Martutene ya está deshabitado. Un amplio operativo policial se está desplegando desde las 9.00 horas de este jueves. Los pocos ... ocupantes que han pasado la noche allí ya han abandonado el edificio, antes de que se presentaran los agentes policiales.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando los últimos okupas que se encontraban dentro del Instituto de Martutene lo han desalojado con la ayuda de diferentes colectivos sociales, que han accedido al edificio para apoyar en el desalojo.

Al grito de «!Chicos, chicos!», los que todavía permanecían esta mañana del jueves dentro del edificio, se han avisado entre ellos para abandonarlo lo antes posible y así no encontrarse con la Policía.

De los 110 okupas, cincuenta han pasado la noche en el albergue La Sirena. A pesar de que prácticamente todos hayan abandonado el inmueble, agentes de la brigada móvil de la Ertzaintza comprueban a primera hora de esta mañana que no haya nadie más en torno al edificio de 7.000 metros cuadrados.

Personas que deciden dormir en la calle

De las personas que han estado habitando en el edificio los servicios sociales tienen identificadas a «84 que atendemos habitualmente, con las que hay un planteamiento de itinerario personalizado en función de sus necesidades. Entre ellos hay estudiantes, pero también quienes no quieren saber nada y deciden libremente dormir en la calle», indican fuentes del Ayuntamiento de Donostia, que estiman que la mitad de este colectivo será el que finalmente se acoja al plan de acogida municipal.

¿Qué ocurrirá con el resto? «Estamos hablando de personas libres. Habrá quien decida irse a otro municipio, quedarse en la calle o pasar la frontera. Hay quienes cuentan con antecedentes delictivos y les gustaría ser atendidos, pero ante la presencia policial quizá opten por marcharse».

A este respecto, Sos Racismo muestra una postura crítica. «Es desmoralizante que se eche en saco roto la amplísima experiencia que nos dice que la necesaria intervención policial no puede ser el mecanismo al que se confiera resolver problemas sin afrontar las causas que provocan esa delincuencia», señalaron.

Bajo el lema 'Nadie en situación de calle', una decena de colectivos sociales se movilizará esta tarde en Donostia, donde se está prevista la recogida tiendas de campaña y mantas.