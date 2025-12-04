Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Juan Ramos sostiene su carnet de socio para la entrevista que concedió a este periódico en noviembre de 2024. LOBO ALTUNA

Real Sociedad

Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad

El club txuri-urdin ha comunicado la muerte este jueves de José Juan Ramos a los 96 años de edad

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:48

Comenta

José Juan Ramos, socio número 1 de la Real Sociedad, ha fallecido este jueves a los 96 años de edad. El club txuri-urdin ha trasladado su pésame a su familia y allegados por su pérdida. Ramos se hizo socio en 1939, por lo que llevaba 86 años como abonado de manera ininterrumpida.

Este donostiarra, que vivía en la calle Larramendi del Centro, la misma en la que nació, siempre presumió de ser txuri-urdin. «Fui, soy y seré siempre de la Real», manifestó en la última entrevista concedida a este periódico en noviembre del 2024.

En los últimos años le fallaban las piernas y tenía problemas para desplazarse a Anoeta, pero seguía con atención la trayectoria de su equipo del alma. Su memoria seguía intacta a pesar del paso del tiempo. Seguía recordando que su primer abono de la Real llegó como premio por aprobar su examen de ingreso en Bachiller de parte de sus padres

José Juan nació en 1929, en el mismo año en el que dio comienzo la Liga. Compaginó hasta su jubilación su oficio de sastre con su afición por el equipo blanquiazul. Trabajó en la tienda de ropa 'Ramos', ubicada en la esquina de la calle Urbieta y Moraza. Tenía como clientes a jugadores de la Real de la época, como el guardameta Juan Bagur o el delantero Carlos Basabe, entre otros.

Vivió Atocha, el paso a Anoeta y también la transformación actual sin las pistas de atletismo. Fue testigo de ascensos, descensos, dos títulos de Liga, otros tantos de Copa y una Supercopa. «La Real me gusta más que comer con los dedos, representa mucho para mí», sostenía con su sentido del humor inquebrantable. Goian bego!

