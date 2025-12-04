Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Médicos del Hospital Donostia muestran sus reivindicaciones en la última jornada de huelga. Arizmendi

El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

La Junta de Gobierno del COMGI recuerda que «los servicios mínimos deben respetar el derecho» al paro convocado para los días 9, 10, 11 y 12

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:23

Tras los paros organizados en junio y octubre para exigir mejoras laborales, los médicos volverán a hacer huelga en los hospitales y ambulatorios vascos, y ... del resto de país, la próxima semana durante cuatro jornadas entre el martes y el viernes. El Colegio de Médicos de Gipuzkoa (COMGI) se ha sumado este jueves a esta convocatoria para solicitar «un Estatuto propio para los profesionales médicos acorde con la singularidad de nuestra profesión».

