El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Tras los paros organizados en junio y octubre para exigir mejoras laborales, los médicos volverán a hacer huelga en los hospitales y ambulatorios vascos, y ... del resto de país, la próxima semana durante cuatro jornadas entre el martes y el viernes. El Colegio de Médicos de Gipuzkoa (COMGI) se ha sumado este jueves a esta convocatoria para solicitar «un Estatuto propio para los profesionales médicos acorde con la singularidad de nuestra profesión».

Los médicos vascos exigen, entre otras medidas, que la jornada laboral no exceda las 35 horas semanales, se elimine la obligatoriedad de las guardias y que éstas computen a efectos de cotización y no superen las 17 horas ininterrumpidas de trabajo. La última jornada de huelga, la de octubre, fue secundada por el 30% de los facultativos, según datos de Osakidetza.

Esta es la respuesta al grito desesperado de profesionales exhaustos que luchan por unas condiciones laborales dignas que impactan directamente en la calidad de la atención sanitaria que recibe toda la ciudadanía«, apuntan desde el COMGI. La situación de los médicos, agregan, »es crítica y no es más que el reflejo de la situación que atraviesa la sanidad pública: sobrecarga de trabajo, falta de personal, agendas inasumibles y una preocupante precarización que pone en riesgo tanto la salud de los profesionales como la seguridad de los pacientes«.

En opinión de Colegio, «desde hace años se están ignorando las demandas de quienes sostienen el sistema de salud, que son unas demandas justas», y el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad «no hace más que empeorar heridas del pasado», por lo que solicitan «un Estatuto propio» porque la actividad que desempeñan los facultativos «es un servicio esencial con unas características laborales, formativas y de responsabilidad únicas que no se ven adecuadamente reguladas ni protegidas en el actual borrador». Por todo ello, solicitan «un marco legal que garantice una asistencia sanitaria de calidad y que, al mismo tiempo, respete las condiciones de dignidad del ejercicio profesional».

Asimismo, el COMGI recuerda que «el derecho a la huelga es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución (Artículo 28.2) y en la legislación internacional para que todo profesional médico puede defender sus intereses legítimos de esta forma», por lo que subrayan que «los servicios mínimos deben respetar este derecho en todo momento, no pudiendo establecerse unos servicios mínimos que desvirtúen y dejen sin contenido el derecho legítimo a la huelga».

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) también se adherió la semana pasada a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y ayer hizo lo propio el Colegio de Médicos de Bizkaia. Por su parte, los médicos de Osakidetza que tienen previsión de unirse a la huelga –o los centros que saben que ese día habrá muchos galenos de huelga– llevan días modificando las citas que tenían programadas en esas cuatro jornadas de diciembre.