Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

¿Por qué en Gipuzkoa no hay servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) tipo Uber o Cabify que complementen al taxi como en ... otros lugares, entre ellos Bizkaia y Álava? Hasta el año 2023 la Diputación de Gipuzkoa, responsable de la ordenación del transporte en el territorio y a la que corresponde conceder o denegar las licencias, recurría a la posibilidad que daba la legislación española de limitar las autorizaciones VTC a un máximo de una por cada 30 taxis en el área de influencia.

Como en Gipuzkoa y Euskadi ya había licencias VTC, pero enfocadas a un servicio tipo 'premium' y con reserva previa (prestados por compañías como Suital o Vallina), y su número excedía holgadamente ese ratio 1/30, los rechazos a las solicitudes de nuevas licencias eran incontestables.

Hace dos años había en Gipuzkoa 30 licencias VTC y 614 de taxi (una por cada 20), y en Euskadi, 193 frente a 2.012 (una por cada 10). A efectos prácticos la proporción relevante era la vasca, pues la relación se tenía en cuenta a nivel autonómico. En cualquier caso, en ambas situaciones se excedía el 1/30 que permitía la ley. Una relación que no era de obligado cumplimiento ni impedía ser más flexible –de hecho, los VTC llevan años expandidos en diferentes comunidades y ciudades, como Madrid o Barcelona–, pero que daba soporte legal a las comunidades autónomas para denegar la concesión de nuevas licencias si así lo deseaban, como era el caso del País Vasco.

«Contra la competencia»

El escenario cambió en junio de 2023. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó entonces la barrera del 1/30, vigente desde 2018 y que había sido instaurada por el conocido como 'decreto Ábalos' por el apellido del entonces ministro de Fomento. El tribunal resolvió que esa limitación era «contraria al derecho de la UE», pues constituye una «restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad de establecimiento» y a la libre competencia. El pronunciamiento se refería al caso de la ciudad de Barcelona tras una denuncia de una empresa filial de Cabify, pero el argumento jurídico no dejaba lugar a la duda. El ratio 1/30 era ilegal y cualquier recurso contra una denegación basada en ese criterio triunfaría en los tribunales.

La sentencia ha obligado a la Diputación de Gipuzkoa a cambiar de táctica y justificar por otros motivos los rechazos a la entrada en el territorio de Uber, Cabify y compañías de sus características. Solo en 2023, hasta noviembre, el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio había negado en base al 1/30 un total de 5.388 autorizaciones de VTC.

6.305 denegaciones A los 5.388 rechazos por el ratio 1/30 han seguido 268 por criterios ambientales, 599 por la sede social y 50 por cuestiones técnicas

El cambio de argumento se produjo a partir del 22 de noviembre de aquel año. Desde entonces se han denegado otras 268 primeras solicitudes de licencia. Esta vez recurriendo a criterios medioambientales. El artículo 99.5 de la Ley estatal de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) permite condicionar la concesión de licencias de transporte al impacto que estas puedan tener en el cumplimiento de los objetivos marcados por cada administración de mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones de CO2.

Así, entre los argumentos esgrimidos por la Diputación en las nuevas denegaciones, se citan los planes de descarbonización de Euskadi establecidos en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático y en la estrategia Klima 2050 del Gobierno Vasco, que entre otros objetivos plantean reducir la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 2005 un 40% hasta 2030 y un 80% para 2050, retos que se dificultarían con más vehículos circulando por las carreteras.

Cambio de escenario El Tribunal de la UE dictó en junio de 2023 que limitar los VTC en función de la cantidad de taxis existentes es desproporcionado e ilegal

El citado artículo, además de unos requisitos generales para el conjunto del Estado, faculta a las administraciones locales responsables de las licencias a endurecer las condiciones y establecer «otros criterios de mejora de la calidad del aire» diferentes a los básicos estatales.

Ahora bien, el texto también especifica que «estos requisitos no se aplicarán a los vehículos eléctricos cero emisiones de batería, de célula de combustible o de combustión de hidrógeno».

Y aquí surge un segundo argumento para rechazar las solicitudes recibidas hasta la fecha, el de la exigencia de que la empresa propietaria del vehículo tenga su sede social en Gipuzkoa.

De 5.000 a 649 peticiones

De las 5.388 licencias denegadas por el 1/30, la gran mayoría (5.000) fueron solicitudes presentadas por tres grandes empresas, que pidieron 1.700, 1.700 y 1.600 autorizaciones, respectivamente.

Tras recibir el rechazo inicial, estas han vuelto a solicitar 300, 299 y 50 permisos, respectivamente. Conscientes de los nuevos criterios aplicados por la Diputación, han reclamado las licencias para vehículos electrificados ecológicos que sí cumplen los requisitos ambientales. Así ha sucedido por ejemplo en Bilbao, donde en julio comenzaron a operar 15 coches electrificados de Cabify.

En Gipuzkoa, en cambio, el expediente para 50 vehículos ha sido rechazado porque estos no cumplen otras exigencias técnicas requeridas conforme al artículo 181 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

Las dos primeras solicitudes, que suman 599 licencias, han sido rechazadas, por su parte, por no tener su sede social en Gipuzkoa.

El Gobierno foral se basa en este caso en el artículo 43.1 de la LOTT, que establece que la autorización para un VTC estará condicionada a que la empresa solicitante acredite (entre otros requisitos) un domicilio situado en España en el que se conserven, a disposición de los Servicios de Inspección, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento. La Diputación interpreta que como la inspección corresponde a la propia Diputación de Gipuzkoa, este punto permite exigir que el solicitante tenga su sede social en el territorio.

Estos dos últimos rechazos se han producido en febrero de este año.

Gipuzkoa sigue de este modo frenando la entrada de las grandes compañías de VTC, mientras territorios vecinos como Bizkaia, Álava y Navarra han abierto la mano tras la sentencia de la Justicia europea de hace dos años.

La diputada guipuzcoana de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez (PSE), defiende que, como norma general, en Gipuzkoa el servicio que prestan los taxis es suficiente para cubrir las necesidades de los usuarios. Más allá de San Sebastián, «no hay un problema con los taxis en el resto de municipios», alegaba en una entrevista con este periódico este mismo mes para defender que no hay motivos para abrir ahora el melón de los VTC en el conjunto del territorio.

Diputación Azahara Domínguez alega que «en Gipuzkoa no hay falta de taxis; el problema se limita a Donostia y debe arreglarlo el Ayuntamiento»

Domínguez no esconde el problema «concreto» de San Sebastián, pero ya argumentaba en la entrevista que «los problemas del taxi se circunscriben a Donostia, y son sobre todo para prestar servicios urbanos. Es una cuestión que debe solucionar el propio Ayuntamiento», defendía.

Solo servicios interurbanos

Y es que la diputada remarca que las autorizaciones que la Diputación pudiera dar serían siempre «para prestar servicios de ámbito interurbano, en ningún caso urbano». Es decir, un VTCcon licencia guipuzcoana podría trasladar a un cliente de Donostia a Hernani, Pasaia o cualquier otro municipio, pero no estaría autorizado a recoger y dejar a su cliente en el mismo municipio.

Una limitación que también se produce en Bizkaia pero que los taxistas están denunciando se incumple por los VTC, que también estarían realizando transportes urbanos.

«Evitar esas irregularidades y proteger las condiciones laborales» es el ánimo que lleva a Gipuzkoa a seguir frenando el aterrizaje de los Uber, Cabify y demás, «siempre cumpliendo la ley», recalca Domínguez.