Vehículo con distintivo VTC en Gipuzkoa, que presta un servicio distinto al de Uber o Cabify, tipo 'premium' y con reserva previa. Íñigo Royo

Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

La Diputación cambia de estrategia al declararse ilegal la norma que permitía limitar los VTC a uno por cada 30 taxis, lo que llevó a denegar 5.388 permisos

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:28

Comenta

¿Por qué en Gipuzkoa no hay servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) tipo Uber o Cabify que complementen al taxi como en ... otros lugares, entre ellos Bizkaia y Álava? Hasta el año 2023 la Diputación de Gipuzkoa, responsable de la ordenación del transporte en el territorio y a la que corresponde conceder o denegar las licencias, recurría a la posibilidad que daba la legislación española de limitar las autorizaciones VTC a un máximo de una por cada 30 taxis en el área de influencia.

