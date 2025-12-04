Más bonos de cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa La iniciativa, que cuenta con un 50% más de presupuesto esta edición, aplica rebajas de 12 euros en cada compra de 30 euros en productos en euskera y de 10 euros en otros idiomas

Si los diez años del bono cultura de la Diputación constituyen la historia de un éxito, la undémica edición viene este año con nuevas prestaciones y un 50% más de presupuesto. Así lo han anunciado hoy la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, y el presidente del Gremio de Libreros de Gipuzkoa, Adolfo López Chocarro, en la presentación de esta iniciativa que a partir de ahora contará también con un Kultura Bonu Gaztea dirigido al sector poblacional de entre 16 y 22 años.

Bajo el lema 'Alimenta los pájaros de tu cabeza' y con el objetivo de «fomentar los hábitos culturales, apoyar al comercio local y promover el disfrute de la cultura entre la ciudadanía guipuzcoana», el bono cultura introduce este año novedades, la primera de las cuales es que será en formato digital.

Pero la principal es que contará con un 50% más de presupuesto, lo que permitirá pasar de los 8.776 del año pasado a los 11.001 de este 2025, un 25% más. Su adquisición permitirá aplicar en los 68 establecimientos guipuzcoanos adscritos al programa un descuento de doce euros por cada compra de 30 euros de productos en euskera y de diez euros –el año pasado eran ocho para compras de 20 euros– para los editados en otros idiomas. En el caso del bono joven, la bonificación será de doce euros por cada veinte euros gastados en productos en euskera y de diez por la misma cantidad de compra en libros en castellano. El bono estará en vigor desde este mediodía hasta el 31 de enero, aunque lo habitual es que se agote antes de esa fecha.

En una rueda de prensa celebrada en La Casa del Libro, Álvarez anunció que el presupuesto para esta iniciativa ha pasado de los 80.000 euros de ediciones anteriores a 120.000 porque creemos profundamente en el poder transformador de la cultura. Más presupuesto, más bonos y más facilidades para que la ciudadanía pueda acceder a libros y música de manera más sencilla y cercana». De estos 120.000 euros, 60.000 se destinarán a los descuentos en la adquisición de libros y discos en euskera, y el 50% restante, a productos culturales en otros idiomas. Del total de 11.001 cupones, el 33% será para el bono joven.

Otra novedad de esta edición es que, por primera vez, los bonos serán 100% digitales, lo que permitirá fijar un límite de tres bonos por categoría y por idioma para cada persona, y no se podrán adquirir previamente, sino que el descuento se aplicará directamente en el momento de la transacción en el establecimiento, previa presentación del carnet de identidad.

De los 68 establecimientos adscritos al programa, 23 están en Donostia, 5 en Errenteria, 2 en Hernani, y Lasarte-Oria, Usurbil, Oiartzun, Pasaia y Andoain, contarán con una librería adherida. La comarca del Bidasoa contará con 4 establecimiento (3 en Irun y 1 en Hondarribia); Bajo Deba, con ocho (2 en Mutriku, 2 en Soraluze, 1 en Mendaro, 2 en Eibar y 1 en Elgoibar); Seis en Alto Deba (1 en Arrasate, 1 en Bergara y 4 en Oñati); Seis en Goierri (Urretxu, Zumárraga, Beasain, Ordizia, Lazkao y Legazpi); 3 en Tolosaldea (2 en Tolosa y 1 en Anoeta); y 6 en Urola Costa (2 Zarautz, 2 Azpeitia, 1 Orio y 1 Azkoitia). La web de Gipuzkoa Kultura incorporará un mapa en que mostrará la disponibilidad de bonos en los 68 establecimientos participantes.

«La juventud es un colectivo prioritario. Queremos acompañarles en la construcción de sus hábitos culturales y facilitarles el acceso a bienes culturales de calidad. Son el futuro de la cultura guipuzcoana y desde las instituciones es importante que les tengamos en el foco para garantizar que la sociedad del futuro sea una sociedad formada y con pensamiento crítico», aseguró Goizana Álvarez, que defendió un formato digital que «nos permiten ser más eficientes y más transparentes, así como mejorar el control del programa y garantizar un reparto territorial más equitativo».

