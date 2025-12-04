Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»

David Broncano lo anunció como «un músico que viene directamente desde Euskadi», aunque el propio presentador lo matizó al presentarlo: Pello Reparaz es navarro, de ... Arbizu, y lleva esa identidad tan marcada como el euskera en su proyecto artístico. El líder de Zetak llegaba anoche al plató de La Revuelta en pleno punto álgido de su fenómeno cultural tras triunfar tres noches seguidas en Illunbe con su 'Mitoaroa II' y tener a punto el 'sold out' dos noches seguidas en Bilbao el próximo mes de junio, donde presentarán 'Mitoaroa III'.

Antes había pasado el televisivo y siempre intenso Pedro Ruiz. Pero la energía cambió cuando llegó Reparaz. El presentador lo introdujo con admiración, asegurando que «le escucho yo mucho», y subrayando que Zetak «han montado unos shows enormes allí en Euskadi y Navarra». De entrada, incluso bromeó sobre su físico, describiéndolo como «tremendo jugador de voleibol, vaya bicho».

Reparaz reconoció que «estamos haciendo una movida bastante tocha» y lo siguiente, recordó, será San Mamés. Un estadio para el que, según Broncano, «ha vendido ya 80.000 o 90.000 entradas». El músico aseguró que «ha sido una locura» y el presentador le señaló que en su caso esto tiene un gran mérito, ya que su público objetivo «es menor», El navarro aprovechó para reflexionar y explicó que «es difícil de entender este éxito. Intentamos asimilarlo. Igual soy el puto amo... pero no, no van por ahí los tiros». Tras rascar capas, explicó, «lo que queda es el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas». El de Arbizu aseguró además que tenemos la suerte de conectar con gente que habla otras lenguas o con quienes tienen sensibilidad aunque no hablen euskera».

La conversación derivó hacia el aprendizaje del idioma. Reparaz defendió que Broncano podría alcanzar «un B1» con AEK o barnetegis, aunque el presentador bromeó con que «Duolingo se ha rendido con el euskera». El músico insistió en que «es complicado, pero es divertido. Como pueblo, aprendes cuatro palabras y ya nos has ganado». Le enseñó una frase para el Día del Euskera: «Guk euskaraz, zuk zergatik ez?». Y recordó que, en Nochevieja, cuando Broncano tenía que decir unas palabras en euskera, el público jamás lo habría tomado a mal, sino que «hubieras sido el tipo que intentó hablar euskera en 'prime time'».

«Todos invitados»

Hubo regalos, como vinilos del último disco, txistorras de Arbizu, queso y un libro sobre Sartaguda, «el pueblo de las viudas». Y el gran presente: una impresionante cabeza de momotxorro de Altsasu, procedente del carnaval rural navarro, que Broncano se probó en directo.

Sobre regalar entradas al público, Reparaz fue honesto: «Están cotizadísimas». Aun así, anunció un bolo esa misma noche en la sala Villanos de Madrid, a la que «estáis todos invitados», dijo al público. Antes de despedirse, agradeció el espacio en la televisión publica «para un proyecto chiquitín como el nuestro, tener hueco en prime time es muy tocho».

La actuación final puso el broche. Con Grison improvisando beats, aparecieron sobre el escenario los músicos de Zetak para interpretar 'Aralarko Dama', acompañados por personajes del carnaval rural que terminaron mezclándose con el público.