Los destrozos provocados por el temporal de olas y las mareas vivas de los últimos días son apreciables en el muro de Ondarreta Félix Morquecho

El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta

Las mareas vivas y el oleaje de los últimos dos días agrandan las fisuras que había y obligan a realizar escolleras improvisadas para evitar que se caiga todo el paseo

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

s en los últimos dos días en el muro de costa de Ondarreta, que había comenzado a ser reparado tras los destrozos ocasionados hace unas ... semanas en las escaleras más occidentales de la playa. Lo ocurrido viene a justificar, por la vía de los hechos, la «emergencia» con la que actuó el Ayuntamiento ante la situación en la que había quedado el mes pasado esta estructura de defensa frente al mar. Los encargados de ejecutar las obras de rehabilitación se han afanado en las últimas horas en tapar estas grandes grietas ante el riesgo de que se derrumbe buena parte del paseo.

