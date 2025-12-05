Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estefanía Carrasco y María Magdalena en las oficinas de Txiki Txoko. Iván Montero
Día Internacional del Voluntariado

«Cuidan de nuestros hijos mientras nos integramos»

Premio Voluntariado ·

El proyecto Txiki Txoko ayuda a mujeres inmigrantes mientras buscan trabajo o nuevas oportunidades. «Es un proyecto que te cambia la vida», dicen los voluntarios

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:10

Comenta

El ambiente que se respira en las oficinas de Txiki Txoko, en el barrio de Amara, es familiar y alegre. Y no es para menos, ... ya que este proyecto, que se encarga de ayudar a mujeres inmigrantes con el cuidado de sus hijos y con actividades que fomenten su integración en un país diferente, reciben hoy –coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado– el premio que la Diputación Foral de Gipuzkoa entrega cada año a una iniciativa solidaria. Txiki Txoko va a galardón por década –en 2015 recibieron la medalla del mérito ciudadano– y bromean con ganar el Nobel en 2035. Esta es la ilusión de mujeres como María Magdalena, hondureña de 41 años, que empezó en el programa como usuaria y ahora colabora en ella. «Los voluntarios cuidan de nuestros hijos mientras tú te integras», agradece.

