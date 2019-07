Donny McCaslin y un recuerdo a David Bowie en el Jazzaldia 2019 Donny McCaslin, en su actuación en el Jazzaldia de 2017 / Sara Santos 25 de julio El concierto de Donny McCaslin en el Jazzaldia 2019 será a las 21 horas en la plaza de la Trinidad DV Miércoles, 3 julio 2019, 20:00

Donny McCaslin vuelve este año al Jazzaldia con el objetivo de repetir su flechazo con el público donostiarra. El saxofonista ofreció una memorable actuación hace dos años y este verano buscará mantener su idilio con la plaza de la Trinidad. No estará solo ya que en la primera parte del concierto actuará con el quinteto formado junto a Jeff Taylor (voz), Jason Lindner (piano), Jonathan Maron (bajo)y Zach Danziger (batería). En la segunda parte se unirá a Maria Schneider con Ensemble Denada en un recuerdo a David Bowie.

McCaslin y Schneider compartirán escenario para interpretar Sue (Or in a Season of Crime), la canción que ella compuso para Bowie en 2014, con la que ganó el Grammy y que fue el germen de 'Blackstar', el último disco del artista británico. Precisamente, fue Schneider quien le recomendó a Bowie que contase con Donny McCaslin para ese álbum. El camaleónico artista falleció dos días después de su lanzamiento.

Además de su trabajo con Bowie, McCaslin acumula una importante experiencia en el mundo del jazz, mediante sus colaboraciones con Steps Ahead, Gil Evans, Danilo Pérez y Dave Douglas. Consiguió una nominación al mejor solo instrumental de jazz en los Grammy de 2004.