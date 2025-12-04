Donostia recibe la visita de una familia especial Una familia de ciervos ha sido avistada en el Polígono 27, en el barrio de Martutene

I. V. Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Donostia ha recibido en este lluvioso jueves la visita de una familia especial e inesperada. Un grupo de cuatro ciervos ha sido avistada subiendo por una ladera del Polígono 27, en el barrio donostiarra de Martutene, en un vídeo de @sqadrones.

En Euskadi, los ciervos se encuentran principalmente en los núcleos de repoblación del macizo del Gorbeia (entre Álava y Bizkaia) y en el Valle de Carranza (Bizkaia), aunque hay avistamientos ocasionales como el de este jueves en Gipuzkoa.