Neneh Cherry desembarca en el Jazzaldia 2019 con su propuesta innovadora 26 de julio La actuación de Neneh Cherry en el 54 Heineken Jazzaldia será a las 22.30 horas en el escenario verde Miércoles, 3 julio 2019, 19:55

Neneh Cherry volverá a desembarcar en San Sebastián con su innovadora propuesta. Esa vez, actuará el 26 de julio en el escenario verde del 54 Heineken Jazzaldia donde n dejará indiferente a nadie.

Neneh Cherry ha desarrollado una «rutilante y variopinta carrera», convirtiéndose en una gran figura internacional gracias a canciones como 'Woman y 7 Seconds' o a su impresionante versión de 'I've Got You Under My Skin', el clásico de Cole Porter. Ha impulsado además proyectos innovadores como su colaboración con el trío escandinavo de jazz experimental The Thing, con el que se presentó en el Heineken Jazzaldia de 2012, o CirKus, con el que actuó en San Sebastián en 2007. Desde la organización señalan que la expectación es máxima para ver la puesta en escena de su disco más reciente, Broken Politics (2018).

Neneh Cherry actuará el 26 de julio en el escenario verde del 54 Heineken Jazzaldia junto a Cameron McVey (voz, Ableton), Preetesh Hirji (Ableton), Samson Srinuan (bajo, guitarra eléctrica, sintetizadores), John Tonks (dirección musical, batería eléctrica, percusión, Ableton), Iona Thomas (voz, piano, bajo) y Rosie Bergonzi (voz, percusión, piano).