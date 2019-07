Moppa Elliott presenta a su nuevo grupo, Unspeakable Garbage, en el Jazzaldia 2019 25 y 26 de julio El concierto de Unspeakable Garbage será el 25 de julio a las 17.30 horas en el Teatro Victoria Eugenia y el 26, a las 21 horas en la plaza de la Trinidad DV Miércoles, 3 julio 2019, 19:55

Moppa Elliott presenta en San Sebastián a su nuevo grupo, Unspeakable Garbage. El bajista que ha liderado Mostly Other People Do the Killing (MOPDtK) desde su creación se une ahora a Bryan Murray (saxo), Nick Millevoi (guitarra), Dan Monaghan (batería) y Ron Stabinsky (piano) en una nueva formación.

La banda hará doblete en el 54 Jazzaldia. Actuará en solitario en el Teatro Victoria Eugenia el 25 de julio. Un día después se subirá al escenario de la plaza de la Trinidad en un concierto junto al saxofonista Joshua Redman.