Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa

El programa Multikirola ha perdido 5.200 niños este curso 2025/2026 después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ... anuló en abril la obligatoriedad de participar en su programa de iniciación escolar para que los alumnos de entre 8 y 12 años puedan apuntarse en un club. La caída de matriculaciones en el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa ha sido del 18,2% de un año a otro, con mayor incidencia entre los chicos.

Los datos los ha dado a conocer este viernes la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, quien ha comparecido a petición propia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa para presentar los datos de participación de Multikirola correspondientes a la temporada 2025/2026, en un contexto marcado por las recientes resoluciones judiciales que han modificado el marco regulatorio del programa instaurado por el Gobierno foral desde la década de los 90.

Según las cifras que ha aportado Álvarez, si bien la temporada pasada el 63,5% de los alumnos matriculados en las aulas de LH3 a LH6 practicaba Multikirola, est curso la proporción ha descendido hasta el 45,3%. Por sexos, casi el 38% de las chicas practican el modelo de deporte escolar foral, frente al casi 50% de la temporada anterior. En el caso de los chicos, están apuntados en el programa el 52,5% de los alumnos, cuando en la temporada pasada era el 77%.

Son, en total, 5.202 niños y niñas menos los inscritos en relación con el curso pasado. Esta temporada se han apuntado 11.919 alumnos y alumnas, frente a los más de 17.000 de la anterior, unas cifras, ha contextualizado Álvarez, que hay que enmarcalas dentro de un descenso del 2,5% en las matriculaciones de las aulas debido a la caída de la natalidad de esos cursos.

Ante estos datos, la diputada de Deportes ha alertado que «se aprecia que tenemos 5.000 menores que ya esta temporada están realizando una especialización temprana y monodeportiva». Estos deplazamientos a clubes, ha añadido, »está generando una dinámica previsible de tecnificación prematura«.

Todo ello está teniendo «un impacto directo e irremediable» en el número de equipos inscritos en Multikirola, que ha pasado de 1.493 a 1.111 (382 menos), y también en los centros educativos que logran mantenerse dentro del programa. Concretamente, ocho centros educativos, principalmente escuelas pequeñas de una sola línea, no han seguido en el programa. Por comarcas, el descenso más acusado se registra en Buruntzaldea, seguido por Bidasoa/Oiartzun, Deba, Goierri/Tolosaldea y Donostia.

Mientras tanto, las escuelas deportivas de clubes han visto aumentada su participación: de los 10.464 inscritos en la temporada 2024/25 a los 10.767 en la presente (+3%).

«Cambiar los planes»

Tras la nueva sentencia contra el segundo modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa, que anula el límite a los clubes de un entrenamiento semanal y un partido al mes que recogía la orden aprobada para este curso, Goizane Álvarez ha asegurado que «tenemos que cambiar los planes proque nos quedamos sin la capacidad de regulación que teníamos».

Por ello, ha anunciado que la Diputación convocará a federaciones, centros escolares, clubes y al Consejo Territorial para analizar conjuntamente los siguientes pasos frente al nuevo escenario normativo y garantizar la convivencia de ambas vías. «Existen distintos intereses que no confluyen, que se contradicen, pero nuestro trabajo es encontrar el equilibrio entre ambos modelos, el público y polideportivo, y el privado y monodeportivo.»

La diputada ha reiterado que perder el modelo foral «significa perder igualdad de acceso, perder prevención de lesiones y burnout infantil, perder la oportunidad de que los niños y niñas descubran deportes nuevos, y perder valores esenciales como la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo o el juego por encima del resultado».

En este sentido, ha recordado que Multikirola «lleva treinta años siendo una referencia educativa y deportiva, construyendo un modelo que garantiza la igualdad de oportunidades, fomenta la polideportividad y retrasa la especialización temprana. Avanzar más despacio para llegar más lejos, y para todo el que lo desee, va poder seguir contando con un programa de estas características».