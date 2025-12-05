Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios niños durante una jornada de fútbol dentro del programa Multikirola. Jose Mari López

Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa

La participación ha caído del 63,5% al 45,3% con una reducción de 382 equipos menos y ocho colegios que han abandonado el programa

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:22

El programa Multikirola ha perdido 5.200 niños este curso 2025/2026 después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ... anuló en abril la obligatoriedad de participar en su programa de iniciación escolar para que los alumnos de entre 8 y 12 años puedan apuntarse en un club. La caída de matriculaciones en el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa ha sido del 18,2% de un año a otro, con mayor incidencia entre los chicos.

