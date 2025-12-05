Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La preocupación de los vascos por la vivienda se dispara y marca el nivel más alto de la historia

El 58% de los ciudadanos lo considera uno de los tres principales problemas según el sociómetro del Gobierno Vasco, mientras la inquietud por la inseguridad ciudadana crece más del doble (26%) en un año, en pleno debate sobre la multirreincidencia

A. González Egaña
Alexis Algaba

A. González Egaña y Alexis Algaba

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

La preocupación por la vivienda sigue disparada en Euskadi y se consolida como el principal problema social de los vascos, aumentando la distancia respecto a ... otros asuntos como la seguridad, que también sube, el empleo o la sanidad. El tercer Sociómetro vasco de 2025 revela que la falta de un hogar digno preocupa al 58% de la población, el nivel más alto de la historia, solo igualado en 2007 en plena burbuja inmobiliaria. En la última oleada de este sondeo del pasado verano había pasado del 47% al 51%, lo que supone siete puntos más que hace cinco meses y once más que a comienzos de año. Entre los principales problemas sociales, además, el 42% está preocupado por cuestiones relacionadas con el mercado laboral, mientras que una de cada cuatro personas menciona la inseguridad ciudadana y el sistema sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Donostia recibe la visita de una familia especial
  6. 6

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  9. 9

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  10. 10 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La preocupación de los vascos por la vivienda se dispara y marca el nivel más alto de la historia

La preocupación de los vascos por la vivienda se dispara y marca el nivel más alto de la historia