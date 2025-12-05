Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En 2007 el incremento registrado en el precio de la vivienda fue del 8%. DV

Euskadi encadena un año de subidas superiores al 10% en el precio de la vivienda

El alza del 11,6% que se registra en el tercer trimestre de este año tiene su origen en el mercado de segunda mano, que acumula un incremento del 12,5% y supera niveles del 'boom' inmobiliario de 2007

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:28

El precio de la vivienda en Euskadi vuelve a mostrar un ascenso notable en un contexto de preocupación social creciente. El acceso a un domicilio ... asequible se ha convertido en la principal inquietud de la ciudadanía vasca, que ven cómo su proyecto de vida se dificulta ante la escasez de oferta. En el tercer trimestre del año el coste de los pisos aumentó un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024 y superó los niveles alcanzados durante el 'boom' inmobiliario. En 2007 el incremento máximo registrado fue del 8%.

