Euskadi encadena un año de subidas superiores al 10% en el precio de la vivienda

El precio de la vivienda en Euskadi vuelve a mostrar un ascenso notable en un contexto de preocupación social creciente. El acceso a un domicilio ... asequible se ha convertido en la principal inquietud de la ciudadanía vasca, que ven cómo su proyecto de vida se dificulta ante la escasez de oferta. En el tercer trimestre del año el coste de los pisos aumentó un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024 y superó los niveles alcanzados durante el 'boom' inmobiliario. En 2007 el incremento máximo registrado fue del 8%.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia al alza que se intensifica en el mercado de segunda mano. El precio de los inmuebles usados subió un 12,5% en el último ejercicio debido a la limitada disponibilidad. En contraste la obra nueva comienza a mostrar cierta moderación. Entre julio y septiembre los pisos de nueva construcción resultaron un 8% más caros que un año antes, una variación inferior a la observada entre 2024 y 2023, cuando la subida alcanzó el 14%.

El balance del INE apunta a cuatro trimestres consecutivos con subidas superiores al 10% en Euskadi. El tercer Sociómetro Vasco de 2025 publicado este viernes refleja, de hecho, que el 58% de la población considera la falta de un hogar digno como su principal preocupación. Se trata del nivel más alto registrado hasta la fecha y coincide únicamente con los datos de 2007 durante la burbuja inmobiliaria.

Foro Zedarriak

El Foro Zedarriak ya advirtió en su último informe de que Euskadi mantiene desde hace años un nivel de construcción insuficiente y por debajo de las necesidades estimadas. En su memoria anual identifica un déficit estructural de unas 1.500 viviendas al año. Señala además que la VPO representa solo el 31% de la nueva edificación a pesar de que la reserva de suelo llega al 75%.

El último informe sobre vivienda del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa confirma que los precios en Gipuzkoa y San Sebastián son de los más elevados de Euskadi. En la capital, el coste medio de compra se sitúa cerca de los 6.000 euros por metro cuadrado, en concreto 5.962 euros, tras un aumento del 6,2% en el último año. En el conjunto del territorio la media alcanza los 3.752 euros, un 7,3% más, cifras que no se veían desde 2007 y 2008.