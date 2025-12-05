El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos han delinquido más de una vez»

El Gobierno Vasco aplaude el pacto anunciado ayer jueves entre PP, PSOE, Junts y el PNV para reformar el Código Penal a fin de endurecer ... las penas a los delincuentes multirreincidentes. «Creemos que utilizado bien puede ser muy útil para atajar la delincuencia y también para aumentar la confianza en la seguridad de la ciudadanía», ha subrayado este viernes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a la entrada del Parlamento Vasco. Minutos después, era el propio lehendakari quien desde la tribuna de oradores se congratulaba de esta iniciativa que pretende hacer más estricta la legislación para aquellos que delinquen de manera reiterada: «Ayer tuvimos noticias positivas en este sentido, porque el Congreso de los Diputados dio cauce al endurecimiento del Código Penal, una medida que contó con el apoyo de los partidos políticos que conformamos este Gobierno», se ha felicitado Imanol Pradales.

El jefe del Gobierno Vasco se ha hecho eco de esta medida que dio luz verde ayer la Cámara baja después de que la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, haya exigido conocer las medidas concretas que aplicará el Gobierno Vasco «para frenar la creciente delincuencia importada en el País Vasco». Pradales, que ha insistido en que «reducir la delincuencia» es uno de los principales objetivos de su Ejecutivo, ha recriminado a la dirigente de extrema derecha su discurso «peligroso y populista que presenta a las personas migrantes como una amenaza para la convivencia y el orden». Después, ha tirado de cifras para contrarrestar los argumentos de Vox.

El lehendakari ha defendido que su gobierno «lucha con firmeza contra la delincuencia». «Sea el delincuente de donde sea, viva donde viva y hable el idioma que hable», ha subrayado Pradales, que ha defendido sin fisuras su posición en esta materia: «Tolerancia cero contra quienes agreden, roban, trafican o atentan contra la convivencia en este país: no vamos a permitir desde el Gobierno que nadie sienta miedo en las calles de Euskadi. La seguridad no se negocia, se garantiza».

Así, ha resaltado que en los Presupuestos del próximo año se destinarán 54,4 millones más de euros al Departamento de Seguridad, un incremento del 6,4% respecto al ejercicio anterior. Además, ha recalcado que la Cámara vasca ha dado luz verde a alcanzar los 8.000 agentes en la Ertzaintza para 2030 y que «habrá mayor presencia policial en los lugares con mayor criminalidad a través del 'patrullaje focalizado'».

Zupiria ha explicado que tanto la Ertzaintza como los Mossos ganarán en «efectividad» con este planteamiento ya que, como ha avanzado, los últimos datos de detenciones en este 2025 demuestran que de los 8.000 arrestados en Euskadi, 1.000 han delinquido antes. «Uno de cada ocho de los detenidos son multirreincidentes», ha explicado el consejero de Seguridad.

«Si estas personas fueran juzgadas de forma rápida, habría menos delincuencia y menor sensación de inseguridad. Pero en muchas ocasiones no sucede así», ha sostenido Zupiria.