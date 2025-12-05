Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza, con un detenido en Donostia Morquecho

El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos han delinquido más de una vez»

El lehendakari considera «positivo» que se haya dado cauce a endurer el Código Penal y el consejero Zupiria subraya que la medida será «muy útil para atajar la delincuencia y aumentar la confianza en la seguridad»

Alexis Algaba
Ainhoa Muñoz

Alexis Algaba y Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:07

El Gobierno Vasco aplaude el pacto anunciado ayer jueves entre PP, PSOE, Junts y el PNV para reformar el Código Penal a fin de endurecer ... las penas a los delincuentes multirreincidentes. «Creemos que utilizado bien puede ser muy útil para atajar la delincuencia y también para aumentar la confianza en la seguridad de la ciudadanía», ha subrayado este viernes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a la entrada del Parlamento Vasco. Minutos después, era el propio lehendakari quien desde la tribuna de oradores se congratulaba de esta iniciativa que pretende hacer más estricta la legislación para aquellos que delinquen de manera reiterada: «Ayer tuvimos noticias positivas en este sentido, porque el Congreso de los Diputados dio cauce al endurecimiento del Código Penal, una medida que contó con el apoyo de los partidos políticos que conformamos este Gobierno», se ha felicitado Imanol Pradales.

