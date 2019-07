Diana Krall hará gala de su elegancia en escena en el Jazzaldia 2019 Diana Krall, en el Jazzaldia de 2016. / José Mari López 27 de julio La actuación de Diana Krall en el 54 Heineken Jazzaldia será a las 21.00 horas horas en la Plaza de la Trinidad Miércoles, 3 julio 2019, 19:54

Diana Krall actuará en el 54 Heinekein Jazzaldia acompañada por el saxofonista Joe Lovano como artista invitado. Será la sexta vez que la cantante canadiense actúe en el festival de jazz de San Sebastián.

Además de por Joe Lovano, Diana Krall también estará arropada por sus habituales Robert Hurst al contrabajo y Karriem Riggins a la batería. La artista canadiense protagonizó la clausura de la edición de 2016, en una plaza de la Trinidad abarrotada y con el público entregado una vez más a su voz sedosa. En 1997 actuó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, cuando no era más que una joven y tímida promesa. En 2013 se reunió en San Sebastián con su marido Elvis Costello, que actuó otro día de esa misma edición junto a The Imposters.

Será uno de los conciertos más esperandps en el 54 Heinekein Jazzaldia, sobre todo después de que el pasado mes de septiembre publicara 'Love Is Here To Stay', al alimón con Tony Bennett

Diana Krall actuará el 27 de julio a partir de las 21.00 horas en la Plaza de la Trinidad. Las entradas ya están agotadas.