Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista El experto señala cuáles son los cuatro chocolates que hay que evitar durante estas fiestas, destacando su composición y sus efectos sobre la salud

Con la llegada de la Navidad, las cajas de chocolates inundan las estanterías de los supermercados, pero el nutricionista Jean-Michel Cohen, señala cuatro chocolates que hay que evitar durante estas fiestas, destacando su composición y sus efectos sobre la salud.

Es difícil evitar la tentación de comprar chocolates durante la época navideña, pero hay que tener cuidado, porque tras esos envoltorios dorados «se esconden recetas mucho más complejas que una simple mezcla de cacao y azúcar», explica Jean-Michel Cohen, un nutricionista de gran prestigio y reconocimiento, que se ha convertido en el nuevo referente internacional en el ámbito de las dietas.

En su último libro, 'Guía del comprador para comer bien', Jean-Michel Cohen analiza en un listado cuáles son los cuatro populares chocolates navideños que se venden en los supermercados y que recomienda evitar consumir.

En su lista, Cohen destaca, en primer lugar, los chocolates con leche 'Rochers' de Suchard. Ya que «contienen más grasas vegetales de palma y karité que manteca de cacao», y que «las porciones de 35 gramos, o 197 kilocalorías, incitan a un consumo excesivo», explica el experto en su libro.

Otro de los chocolates favoritos navideños que se encuentra en su punto de mira son las 'Raffaello' de Ferrero, esas bolitas de coco y almendras que contienen «casi un 30% de ácidos grasos saturados con un valor energético de récord», advierte el nutricionista.

Los chocolates 'After Eight' de Nestlé, a menudo percibidos como más ligeros gracias a su fina capa de chocolate con menta, tampoco logran la aprobación de Jean-Michel Cohen, que los describe como un «concentrado de azúcar y jarabe de glucosa combinado con grasas vegetales», un producto con «demasiados aditivos» y cuya calidad es «cuestionable».

El experto finalmente comparte la misma opinión sobre los típicos bombones de chocolate con leche Lindor de Lindt, cuya «masa de cacao ocupa un lugar bastante inferior en la lista de ingredientes, dominada por azúcar y grasas vegetales». Tras su apreciada textura que se derrite en la boca, el nutricionista ve «una mezcla de azúcares y grasas vegetales, muy diferentes del chocolate tradicional».

