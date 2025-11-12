La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades La falta de acuerdo entre ambas empresas ha vaciado los estantes de chocolates Lindt y bombones Lindor para sorpresa de los clientes

J.M. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Con las fiestas navideñas en el horizonte, una confrontación comercial ha ocupado los últimos días los titulares de la prensa gala después de que miles de clientes de E.Leclerc, cadenas de supermercados francesa que cuenta con trece grandes superficies comerciales en nuestro país, se hayan visto sorprendidos por la falta de los clásicos bombones Lindor o de los surtidos navideños de Lindt en los establecimientos de la compañía.

Una situación que se repite de norte a sur y de este a oeste y que han recogido distintos medios de comunicación, desde Le Parisien a Sud-Ouest, a semanas del arranque de Navidad y sus fiestas.

Así, según diversas informaciones publicadas en el país vecinos, los bombones de Navidad de Lindt no se venderán en unas 700 tiendas Leclerc esta temporada festiva. El motivo es la falta de acuerdo entre el grupo suizo y la cadena de distribución francesa sobre las condiciones comerciales de los productos de temporada. Eso sí, pese a que en un primer momento todo parecía indicar que el desacuerdo afectaría a todos sus productos, las últimas noticias apuntan a que se dejarán de vender solo los artículos navideños como los calendarios de Adviento, figuras de chocolate o surtidos navideños.

Detrás de este desacuerdo se encuentra la escalada histórica de los precios del cacao, que ha puesto en tensión a toda la industria chocolatera. Entre 2023 y 2024, el coste del cacao llegó a triplicarse, alcanzando picos de hasta 12.000 dólares la tonelada, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO). Las malas cosechas en África occidental, principales países productores, y las condiciones climáticas adversas explican gran parte del aumento. Lindt, como otras firmas, buscaba trasladar parte de estos costes al precio final de sus bombones, pero Leclerc se negó a aceptar las nuevas tarifas.

En un comunicado, Lindt Francia reconoció que las negociaciones de este año se desarrollaron «en un contexto de fuerte incremento de los precios mundiales del cacao» y que, «como suele ocurrir, no se logró un acuerdo con la cadena E.Leclerc para la temporada 2025». En consecuencia, la fábrica de Oloron-Sainte-Marie, en los Pirineos Atlánticos —la única de la marca en territorio francés—, finalizó su producción antes de lo previsto, acortando la campaña en varias semanas.

Por el momento, ambas empresas optan por el silencio y evitan declaraciones públicas mientras las conversaciones sobre los productos de Pascua ya han comenzado.

Temas

Navidad

Alimentación

Consumo

Supermercados