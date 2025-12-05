Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:22

Comenta

Gipuzkoa: Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación

Política: El Gobierno Vasco aplaude la ley contra la multirreincidencia: «Mil detenidos este año han delinquido más de una vez»

Demografía: Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa

San Sebastián: El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta

Fútbol: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

Cultura: Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry

Política: Ernai derriba una cruz en Igeldo por ser un «elemento franquista»

Durangoko Azoka: Euskal kulturaren jaialdi handia abian da

El tiempo: Un puente de diciembre sin precipitaciones y con temperaturas al alza

Terremoto en el streaming: Netflix compra HBO Max

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada