Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

DV Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

Gipuzkoa: Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación

Política: El Gobierno Vasco aplaude la ley contra la multirreincidencia: «Mil detenidos este año han delinquido más de una vez»

Demografía: Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa

San Sebastián: El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta

Fútbol: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial

Cultura: Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry

Política: Ernai derriba una cruz en Igeldo por ser un «elemento franquista»

Durangoko Azoka: Euskal kulturaren jaialdi handia abian da

El tiempo: Un puente de diciembre sin precipitaciones y con temperaturas al alza

Terremoto en el streaming: Netflix compra HBO Max