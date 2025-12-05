Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:22
Gipuzkoa: Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación
Política: El Gobierno Vasco aplaude la ley contra la multirreincidencia: «Mil detenidos este año han delinquido más de una vez»
Demografía: Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
San Sebastián: El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
Fútbol: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, rivales de España en el Mundial
Cultura: Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry
Política: Ernai derriba una cruz en Igeldo por ser un «elemento franquista»
Durangoko Azoka: Euskal kulturaren jaialdi handia abian da
El tiempo: Un puente de diciembre sin precipitaciones y con temperaturas al alza
Terremoto en el streaming: Netflix compra HBO Max