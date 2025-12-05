Un puente de diciembre sin precipitaciones y con temperaturas al alza Tras una semana marcada por los intensos chubascos y el frío, la situación meteorológica se mantendrá estable al menos hasta el martes

Iñigo Galparsoro San Sebastián Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:15

Diga adiós a los paraguas, y por qué no, a los abrigos, las botas y las bufandas: este puente de diciembre no los necesitará. Eso sí, no los guarde completamente, porque es muy probable que tras estos días festivos tenga que echar mano de ellos para cobijarse de las precipitaciones y el frío con el que amenaza el invierno. Lo cierto es que los chubascos darán un respiro estos tres días festivos, al menos durante este puente de la Constitución. Y todo tras una semana típicamente invernal en Gipuzkoa y marcada por las intensas lluvias y registros que han rondado los diez grados… si no, menos. Por suerte, habrá tregua meteorológica.

Esta mejoría del tiempo será ya una realidad este mismo sábado, día de la Constitución. Y es que las previsiones de Euskalmet apuntan a que la situación meteorológica será mucho más estable, con temperaturas al alza y ausencia de precipitaciones. En los cielos se alternarán las nubes y los claros y, a grandes rasgos, no se espera lluvia. Eso sí, a primera hora los chubascos podrían hacer acto de presencia en zonas próximas a la costa… Las temperaturas máximas serán más templadas, de entorno a los 18 grados, especialmente en la vertiente cantábrica, mientras que las mínimas no bajarán de los 10. El viento soplará mayoritariamente del suroeste.

Para el domingo, la situación no sufrirá grandes cambios. Los claros en los cielos serán amplios durante buena parte del día y el tiempo se mantendrá seco, aunque en los valles del interior podrían hacer acto de presencia algunas nieblas matinales. El viento continuará soplando del suroeste, con registros máximos que alcanzarán los 17-19 ºC en la vertiente cantábrica, y que no bajarán de los 15 grados en el interior.

Todo apunta a que el lunes, Día de la Inmaculada Concepción, la estabilidad se mantendrá, con cielos completamente despejados y temperaturas que se mantendrán al alza. Una situación que permitirá a los guipuzcoanos y turistas disfrutar de los muchos atractivos que ofrece el territorio en este puente de diciembre previo a las fiestas navideñas.

Eso sí, a lo largo de todo el puente en zonas costeras Euskalmet mantiene el aviso amarillo para la navegación para las dos primeras millas, además de reservar para domingo y lunes otro aviso por riesgo marítimo costero por impacto del oleaje en la costa.