Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «Me vi morir, me había preparado psicológicamente para ello» El Boeing, que realizaba la ruta entre la ciudad francesa y Marrakech, tuvo que volver al aeropuerto del despegue por una grieta en el parabrisas de la cabina de pilotaje

DV Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:59 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

Un Boeing 737 de la compañía aérea Transavía, que realizaba la ruta entre Biarritz y Marrakech, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto desde donde despegó por una grieta en el parabrisas de la cabina de pilotaje durante el mismo vuelo el pasado sábado, 29 de noviembre.

El operativo se completó y la catástrofe se evitó por poco. La información fue confirmada por el periódico Sud Ouest, que pudo hablar con tres pasajeros que iban a bordo y recuerdan el momento como algo «traumático» y que «podría haber sido mucho más grave». «Me vi morir, me había preparado psicológicamente para ello. Todo el mundo entró en pánico. El auxiliar de vuelo no conseguía tranquilizarnos, él mismo estaba muy estresado», cuenta Yvan, un pasajero de 36 años a un periodista del medio galo, aún «traumatizado» por el suceso.

El Boeing 737, que había despegado a las 13.35 horas, debía enlazar Biarritz con Marrakech. «Después de treinta minutos de vuelo, el piloto nos anunció que había un problema«, testifica Thomas, de 46 años. La ventana de la cabina se agrietó por completo en pleno vuelo. Se activaron las máscaras de oxígeno para los pilotos, que tuvieron que demostrar una gran sangre fría para llevar a los pasajeros sanos y salvos a tierra. »Nos dijo que la ventanilla de la cabina se estaba agrietando y que iba a dar la vuelta para llevarnos de vuelta. Tenía la voz temblorosa. Los cuarenta minutos siguientes fueron de angustia interminable para los cincuenta pasajeros», añade Thomas.

«Siete grietas por toda la ventanilla»

«Ya nos veíamos saliendo de allí. Las azafatas pidieron dos voluntarios en caso de evacuación del avión. ¡Pero estábamos sobre las montañas! Estaba tan estresada que agarraba con fuerza los brazos de mis dos amigos y me echaba agua en la cabeza durante todo el viaje de vuelta porque tenía palpitaciones», todavía tiembla Sophie, otra pasajera.

Los pasajeros que iban a bordo recuerdan el aterrizaje como algo «brutal»: «Viajo en avión con frecuencia y nunca había vivido un aterrizaje así. Hubo un gran estruendo cuando tocamos tierra», asegura Thomas. Una vez fuera del avión, los pasajeros se dieron cuenta de la enorme grieta que había en la cabina. «Había seis o siete grietas a lo largo de toda la ventanilla. Nos prohibieron hacer fotos», relata Thomas. «Estaba a punto de estallar, no fue solo un pequeño impacto. El piloto no estaba bien. Nos dijo: «Siento no haberles llevado a Marrakech, pero mi función era traerles de vuelta sanos y salvos», describe Sophie.

Este jueves, el aeropuerto explicó que «el parabrisas se agrietó a la altura de Zaragoza». El avión dio media vuelta y el vuelo fue cancelado. Al día siguiente, se reasignó a los pasajeros a otro vuelo con destino a Marrakech. Se desconoce el motivo de los daños. La compañía Transavia decidió pagar el hotel a los pasajeros e inmediatamente procedió a los reembolsos.

Ante lo sucedido, los entrevistados por el periódico Sud Ouest no quisieron volver a coger el avión al día siguiente y cancelaron sus vacaciones en Marruecos. «Ni siquiera estamos seguros de poder volver a subir a un avión algún día», afirman.

Temas

Biarritz