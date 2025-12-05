Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa Las únicas localidades con una edad media por debajo de los 40 años en el País Vasco, son guipuzcoanas. Consulta los registros pueblo a pueblo

Álvaro Guerra Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:51

La edad media de la población de Euskadi se sitúa en los 46,1 años, y Gipuzkoa se mantiene unas décimas por debajo, en 45,7, según los últimos datos del Eustat en el informe elaborado sobre la población residente. Esa cifra general, esconde, sin embargo, un territorio que se mueve en una horquilla amplia, de hasta trece años, en la edad media. El peso de las localidades más habitadas como Donostia, con una media superior a los 47 años, empuja la media hacia arriba, pero municipios, sobre todo pequeños, presentan una población menos envejecida.

En el extremo joven destaca Baliarrain, con solo 36,3 años de edad media, casi diez por debajo del promedio guipuzcoano y siendo el municipio con la media más joven de todo Euskadi. Le siguen Orendain (38,7), Astigarraga (39,3), Irura (39,6) y Alkiza (39,8), los únicos por por debajo de los 40 años, según los datos de Eustat, y que también lideran el ranking en Euskadi como los municipios más jóvenes. Esto se debe a la llegada de familias jóvenes sobre todo de municipios más grandes como Donostia o Tolosa, y a una natalidad que mantiene la base de la pirámide, en contraste con la tendencia generalizada del territorio que sí se nota en otros lugares.

Una franja intermedia de municipios se mueve entre los 40 y los 43 años de edad media y ejerce como colchón frente al envejecimiento acelerado. Aduna (40,9), Aizarnazabal, Anoeta, Lazkao, Ordizia, Segura y Asteasu, que se mueven en la franja de los 42 años de media, o Azkoitia con 43,5, mantienen el equilibrio. Aquí el envejecimiento es notable, pero todavía no domina la pirámide demográfica.

El eje de la población guipuzcoana vive en localidades que rondan o superan la media territorial, entre los 44 y 45 años. Beasain, Zizurkil, Zumaia y Tolosa, o Aretxabaleta, Mutriku y Pasaia, que reflejan ya un peso creciente de los mayores de 65 años, que en Euskadi supera el 24,3% del total.

En el grupo de localidades con la población más envejecida, con una media por encima de los 46 años se encuentran Andoain, Ibarra, Irun, Lasarte-Oria y Soraluze (46,1), Eibar y Zerain (46,4), Bergara y Errenteria (46,6), Hondarribia y Zumárraga (46,7), Legazpi (47) y, sobre todo, Donostia (47,1). Deba y Olaberria los acompañan con 47,2 y 47,3 y Leintz-Gatzaga cierra el listado guipuzcoano de los más envejecidos con 49,3, casi rondando el medio siglo de media entre sus algo más de 200 habitantes.

Este contraste posiciona a Gipuzkoa como territorio intermedio en edad media en Euskadi. Se sitúa por debajo de Bizkaia, que suma 46,6 años de edad media, y por encima de Álava, con 45,3. En el conjunto de País Vasco la edad media de la población se sitúa en 2025 en 46,1 años, 2 años más que la que se da en el conjunto de España. Respecto a 2005, la edad media ha aumentado en 4 años.

La población de la Comunidad Autónoma se eleva hasta los 2.218.210 habitantes, lo que supone un incremento de 10.203 respecto a 2024, que en términos relativos supone una subida del 0,5%, según el informe del Eustat. En cuanto al cómputo global, el número de municipios que superan el porcentaje medio de 46,1 años es de 86, mientras que 166 presentan un valor igual o inferior.

En 2005 el porcentaje de población de 65 y más años era del 18,3% y los municipios que tenían un porcentaje superior al promedio eran 148. Además, entre 2005 y 2025 hay 59 municipios en los que la proporción de personas de más de 65 años ha disminuido, aunque en ellos sólo habita el 2,2% de la población total.