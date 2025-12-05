Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El mar partió en dos el paseo tras romper la solera y llevarse parte del murete que separa la acera y los jardines de Ondarreta. Iñigo Royo

El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta

Las mareas vivas han reabierto los boquetes del muro de costa, han quebrado la solera del pavimento y se han llevado una parte del murete que delimita con los jardines

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:50

Comenta

El amanecer del día de este viernes en Ondarreta se ha asemejado al del 2 de febrero de 2014 cuando un temporal arrasó buena parte ... de la costa vasca. Los operarios encargados de la reconstrucción de las escaleras y cien metros del muro de costa llevaban dos días tratando de lidiar con el temporal y las mareas vivas y el mar les ha recordado esta noche que llevan todas las de perder. El Cantábrico, en una nueva demostración de poderío, ha partido el paseo en dos, ha quebrado la solera e incluso se ha llevado una parte del murete que separa los jardines.

