Ernai derriba una cruz en Igeldo por ser un «elemento franquista»
La organización juvenil anuncia también que ha retirado la bandera española del Ayuntamiento donostiarra, enmarcando ambas acciones en su oposición a la «asimilación»
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:25
Ernai ha derribado una cruz situada en la cima del monte Mendizorrotz, en Igeldo, según ha afirmado la organización juvenil en redes sociales. Según su ... versión, el monumento fue erigido en 1941 por el Ayuntamiento de San Sebastián para recordar al requeté José Manuel Gorospe Echevarria, fallecido el 13 de septiembre de 1936, fecha en la que las tropas sublevadas tomaron Donostia. La organización sostiene que su acción pretende «dejar claro que los elementos franquistas no tienen cabida» en la ciudad.
Ernai asegura también haber robado la bandera de España del edificio consistorial. La agrupación enmarca ambas actuaciones en lo que denomina una oposición a la «asimilación», y afirma que los jóvenes independentistas están «dispuestos a actuar» para defender lo que consideran un «proyecto de libertad para el país».
La organización vincula estas acciones al mensaje que lanza desde hace días, después de una protesta realizada el miércoles en los juzgados, y afirma que pretende «difundir valores independentistas, socialistas, feministas y euskaldunes» frente a lo que describe como «el aumento de ideas reaccionarias y del españolismo».
Frente a ese contexto, sostiene que corresponde a la juventud «dar un paso adelante» y demostrar que es posible construir «una Euskal Herria sin ningún tipo de opresión».
