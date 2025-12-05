Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cruz que ha derribado Ernai en Igeldo. Ernai

Ernai derriba una cruz en Igeldo por ser un «elemento franquista»

La organización juvenil anuncia también que ha retirado la bandera española del Ayuntamiento donostiarra, enmarcando ambas acciones en su oposición a la «asimilación»

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:25

Comenta

Ernai ha derribado una cruz situada en la cima del monte Mendizorrotz, en Igeldo, según ha afirmado la organización juvenil en redes sociales. Según su ... versión, el monumento fue erigido en 1941 por el Ayuntamiento de San Sebastián para recordar al requeté José Manuel Gorospe Echevarria, fallecido el 13 de septiembre de 1936, fecha en la que las tropas sublevadas tomaron Donostia. La organización sostiene que su acción pretende «dejar claro que los elementos franquistas no tienen cabida» en la ciudad.

