Belako, a la conquista de La Zurriola en el Jazzaldia 2019 Belako, en una actuación en Donostia / J. G. A. 27 de julio El concierto de Belako en el Jazzaldia 2019 será a las 23.30 horas en el Escenario Verde DV Miércoles, 3 julio 2019, 19:54

Belako no olvidará jamás su estreno en el Jazzaldia. Fue hace seis años como teloneros de nada más y nada menos que Elvis Costello. Una playa de la Zurriola a rebosar aclamó al grupo vizcaíno que por aquel entonces aún no era muy conocido para el gran público. Belako regresa este año al Escenario Verde y lo hará en solitario con el objetivo de volver a conquistar a los asistentes al arenal donostiarra.

La meteórica carrera de Belako (Josu Ximun Billelabeitia (guitarra), Lore Billelabeitia (bajo), Lander Zalakain (batería), Cris Lizarraga (voz)) comenzó en 2012 cuando ganaron el concurso de maquetas de Euskadi Irratia. El Bilbao BBK Live y el Jazzaldia les dieron la oportunidad de darse a conocer entre el gran público y sus melodías post-punk cautivaron en ambos festivales. Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo,Nick Cave, The XX o Liam Gallagher son algunos de los artistas con los que han compartido escenario desde entonces. Con esta tarjeta de presentación a nadie le puede extrañar que su salto internacional en solitario no tardara demasiado en llegar. Sirva como ejemplo que su última gira incluyó un centenar de conciertos en Rusia, Japón, Corea del Sur, México, EEUU, Alemania, Inglaterra, Escocia, Filipinas, Italia, Portugal y Francia.

Ahora vuelven a tocar en casa. Y lo harán sobre el Escenario Verde del la 54 edición del Jazzaldia. El concierto, como todos los de este espacio, será gratuito y arrancará a las 23.30 horas.