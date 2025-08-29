Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 29 de agosto 2025, 21:06
Cultura: El Zinemaldia proyectará el documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez
Política: Esteban arremete contra el PP y dice que Sánchez «se pega al poder como una lapa»
Euskadi: Otegi se abre a acuerdos con el Gobierno Vasco pero avisa: «Solo para cambiar las políticas públicas»
San Sebastián: Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
Real Sociedad: La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
Política: La vicepresidenta Montero, sobre la llamada de Pradales a Moreno Bonilla por los menores migrantes: «Es bochornoso que tenga que decirle que miente»
Sociedad: Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
Deportes: 44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio
Planes: El Sportjam Surftest vuelve a las terrazas del Kursaal de San Sebastián
Real Sociedad: Javi López jugará cedido sin opción de compra en el Real Oviedo
