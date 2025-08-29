Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
José Luis Rebordinos, con los directores del documental David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, en la presentación de la película. Arizmendi

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:06

Cultura: El Zinemaldia proyectará el documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez

Política: Esteban arremete contra el PP y dice que Sánchez «se pega al poder como una lapa»

Euskadi: Otegi se abre a acuerdos con el Gobierno Vasco pero avisa: «Solo para cambiar las políticas públicas»

San Sebastián: Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola

Real Sociedad: La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Política: La vicepresidenta Montero, sobre la llamada de Pradales a Moreno Bonilla por los menores migrantes: «Es bochornoso que tenga que decirle que miente»

Sociedad: Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España

Deportes: 44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio

Planes: El Sportjam Surftest vuelve a las terrazas del Kursaal de San Sebastián

Real Sociedad: Javi López jugará cedido sin opción de compra en el Real Oviedo

  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

