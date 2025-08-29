Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este viernes

José Luis Rebordinos, con los directores del documental David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, en la presentación de la película.

Cultura: El Zinemaldia proyectará el documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez

Política: Esteban arremete contra el PP y dice que Sánchez «se pega al poder como una lapa»

Euskadi: Otegi se abre a acuerdos con el Gobierno Vasco pero avisa: «Solo para cambiar las políticas públicas»

San Sebastián: Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola

Real Sociedad: La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Política: La vicepresidenta Montero, sobre la llamada de Pradales a Moreno Bonilla por los menores migrantes: «Es bochornoso que tenga que decirle que miente»

Sociedad: Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España

Deportes: 44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio

Planes: El Sportjam Surftest vuelve a las terrazas del Kursaal de San Sebastián

Real Sociedad: Javi López jugará cedido sin opción de compra en el Real Oviedo

