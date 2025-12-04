La versión de Juan Carlos I sobre el incidente de la familia real en la Catedral de Palma: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros» El emérito recuerda en su libro de memorias 'Reconciliación' uno de los episodios más comentados de la familia real cuando sucedió un enfado entre la reina Sofía y la reina Letizia

Más de seis años después de aquel gesto que dio la vuelta al mundo, el incidente protagonizado por la reina Letizia y la reina Sofía a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca vuelve a ocupar titulares. Esta vez, por voluntad del propio rey Juan Carlos I, que en sus memorias 'Reconciliación' decide abordar uno de los episodios más comentados —y más dañinos— para la imagen de la Familia Real en la reciente historia mediática española.

Ocurrió en la Semana Santa de 2018, cuando las cámaras captaron una escena inusual: la reina Sofía intentando posar con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras la reina Letizia parecía interponerse, en un momento de tensión que dejó desconcertados a periodistas y espectadores.

Aquella secuencia abrió un sinfín de especulaciones. ¿Querían las niñas evitar la foto? ¿Intervino Letizia para protegerlas? ¿Alteró la reina Sofía un arreglo previo? No hubo confirmación de ninguna teoría, pero la repercusión fue inmensa. El vídeo ocupó informativos nacionales e internacionales y agitó la conversación pública durante semanas.

La controversia escaló aún más cuando Marie-Chantal Miller, esposa entonces del príncipe heredero de Grecia, publicó un famoso tuit defendiendo a la reina Sofía: «Ninguna abuela merece ese trato. Letizia ha mostrado su verdadera naturaleza», escribió.

Aquel mensaje enfrió notablemente la relación entre ambos matrimonios reales, un distanciamiento que no empezaría a corregirse hasta 2024, cuando Letizia y Marie-Chantal volvieron a encontrarse en el funeral del rey Constantino.

Que Juan Carlos I haya decidido volver a aquel episodio en su libro resulta, como mínimo, significativo. El rey emérito recuerda así la jornada: «Desde mi abdicación, solo he estado allí una vez, en 2018, a petición de la Casa Real, que quería mostrar la unidad y armonía de la Familia Real. Resultó ser un desastre», escribe.

El enfado de la reina Letizia: «Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros»

El rey emérito continúa describiendo lo que presenció desde la distancia. «La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi delante de las cámaras, al salir de la misa de Pascua. Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros. Creo más en la espontaneidad y en la veracidad». Unas palabras que, sin señalar explícitamente a nadie, parecen sugerir que existía un plan para la fotografía que no salió exactamente como se había previsto.

Juan Carlos I no se limita al incidente. Aprovecha el capítulo para relatar las dificultades que él y la reina Sofía han tenido para mantener una relación más cercana con las infantas. «Por desgracia, nunca he podido salir solo por Madrid con mis nietas Leonor y Sofía. Mi mujer nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como hace habitualmente con todos sus primos». «Las veía de vez en cuando, pero le habría encantado verlas más a menudo, sobre todo porque viven a escasos cien metros de distancia», añade.