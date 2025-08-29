44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio

La 130 edición de la Bandera de La Concha contará con 44 aspirantes y por primera vez con el mismo número de traineras masculinas ... que femeninas, 22. La clasificatoria de las féminas se disputará el miércoles 3 de septiembre a las 18.00 horas y la masculina el día siguiente a la misma hora. Las regatas, como manda la tradición, serán los dos primeros domingos de septiembre, el 7 y el 14. Como novedad ADEGI, en el décimo aniversario de su colaboración con la organización de las regatas, pasa de ser colaborador a patrocinador e incrementa el premio que percibirá la primera embarcación guipuzcoana de la clasificación de los 5.500 a los 7.500 euros y entregará por primera vez un premio al mejor patrón y patrona de la competición en base a los criterios que se siguen en la liga.

La Bandera de La Concha ha sido presentada este mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Allí, el alcalde Eneko Goia ha valorado por primera vez la decisión de la organización de no dar la plaza directamente a Donostiarra en representación de la ciudad, como venía sucediendo desde 2017. «Soy una persona que creía en el proyecto Donostiarra», comenzó puntualizando Goia. «Ver a una trainera de la ciudad a dos minutos de las mejores no era plato de buen gusto y ese proyecto nación con una voluntad que no ha cuajado», explicó. «Respectamos las voluntades pero ahora hay dos equipos y nos parece que el camino correcto era hacer este cambio en el reglamento».

21 embarcaciones, dos más que en la pasada edición, tomarán parte el miércoles (18.00) en esa clasificatoria femenina en la que estará por tanto Donostiarra, una vez Arraun Lagunak ha terminado con una mejor clasificación en la Liga Euskotren que su rival de la ciudad, logrando el acceso directo a las regatas del 7 y el 14. Divididas en dos grupos, en el A estarán las principales favoritas, es decir, las siete embarcaciones de la Liga Euskotren, las dos primeras de la Liga ETE (Zarautz y San Juan) y las dos primeras de la liga gallega (Chapela y Tirán).

El cartel de la competición, titulado 'Itsaso Handia', ha sido realizado por el irundarra Joseba Larraxe Berazadi 'Josevisky'

Al día siguiente, a la misma hora, será el turno de la categoría masculina con los once botes de la Liga Eusko Label en el grupo A y el resto en el B.

Los premios, idénticos en ambas categorías, mantienen la dotación del pasado año con 25.000 euros al ganador. ADEGI aumenta de 5.500 a 7.500 euros la dotación para la primera trainera guipuzcoana de la clasificación y crea el premio al mejor patrón y patrona. «Para celebrar los diez años de nuestro compromiso con la Bandera de La Concha, además de pasar de ser colaboradores a patrocinadores, hemos pensado instaurar un nuevo premio que hace honor a nuestra condición de patronal en el que vamos a reconocer al mejor patrón y patrona de la competición», reveló José Miguel Ayerza, director general de ADEGI.

El cartel de la competición, titulado 'Itsaso Handia', ha sido realizado por Joseba Larraxe Berazadi 'Josevisky', un historietista e ilusionista de Irun que ha empleado la técnica del dinubo digital en pantalla táctil para su realización.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir desde este mismo viernes a través de la web www.donostiakultura.eus/sarrerak o en las taquillas del Victoria Eugenia. En Tribuna el precio será de 9 euros, mientras que los niños de hasta seis años que no ocupen asiento podrán acceder gratis; en General costará 4,5 euros, con un 10% de descuento presentando la tarjeta de Donostia Kultura y los niños hasta 12 años, gratis; en General Reducida el precio será de 2,2 euros, aunque estas solo se pueden comprar en taquilla.