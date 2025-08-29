Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edurne Egaña (EKP), el alcalde Eneko Goia y José Miguel Ayerza (ADEGI) con las dos Banderas de La Concha que se entregarán a los ganadores el próximo día 14 de septiembre. Sara Santos
Remo

44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio

La participación femenina aumenta en dos traineras respecto al año pasado y por primera vez iguala al número de botes masculinos

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:18

La 130 edición de la Bandera de La Concha contará con 44 aspirantes y por primera vez con el mismo número de traineras masculinas ... que femeninas, 22. La clasificatoria de las féminas se disputará el miércoles 3 de septiembre a las 18.00 horas y la masculina el día siguiente a la misma hora. Las regatas, como manda la tradición, serán los dos primeros domingos de septiembre, el 7 y el 14. Como novedad ADEGI, en el décimo aniversario de su colaboración con la organización de las regatas, pasa de ser colaborador a patrocinador e incrementa el premio que percibirá la primera embarcación guipuzcoana de la clasificación de los 5.500 a los 7.500 euros y entregará por primera vez un premio al mejor patrón y patrona de la competición en base a los criterios que se siguen en la liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»
  10. 10

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio

44 aspirantes a la Bandera de La Concha y un nuevo premio