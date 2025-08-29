La vicepresidenta Montero, sobre la llamada de Pradales a Moreno Bonilla por los menores migrantes: «Es bochornoso que tenga que decirle que miente»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comentado este viernes «el bochorno» que le produce que el lehendakari, Imanol ... Pradales, «haya tenido que llamar al presidente de la Junta de Andalucía», Juanma Moreno (PP-A), «para decirle que miente cuando está trasladando que hay una discriminación en el reparto de los menores» migrantes que están en Canarias «en condiciones que no pueden esperar ni un minuto más» para su desvío a otras comunidades autónomas.

El pasado miércoles el lehendakari mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Andalucía en la que ambos dirigentes comenzaron a coordinarse en materia migratoria. Pradales aclaró que Moreno «se equivoca» al decir que el Gobierno central ha reconocido 'el efecto frontera' a Euskadi, porque «no es así». En la conversación que tuvieron Pradales explicó a Moreno, con el que tiene buen trato, que «la importancia de que seamos reconocidos como frontera norte, porque en los últimos años han pasado cerca de 40.000 personas».

A raíz de este asunto, María Jesús Montero ha lamentado en una atención a medios en Sevilla que el presidente andaluz haya hablado al respecto «de agravio» desde el Gobierno hacia Andalucía, y, «una vez más, contra Cataluña, contra el País Vasco, al punto de que el propio lehendakari ha llamado» a Moreno «para decirle que para nada está habiendo un agravio, que todo lo contrario, que miente cuando dice que hay un reparto privilegiado de estos niños», y que «Euskadi no entraría dentro de ese reparto» ha expresado Montero.

La vicepresidenta ha subrayado que «el Gobierno de España, con el voto contrario del PP, ha impulsado una medida para que se pueda producir un reparto de estos menores» migrantes no acompañados «de forma equitativa en el conjunto del territorio», fijando en 32 plazas por cada 100.000 habitantes la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, una cifra fijada «por igual a todos los territorios», según ha remarcado.

Menores en autobuses

De igual modo, ha manifestado que el lehendakari advirtió también este pasado jueves de algo «grave», como es que «dijo que están llegando niños al País Vasco en autobús, y que la mitad de esos niños procedían de Andalucía».

Montero ha señalado que «la pregunta que cabe hacerse» al respecto es «cómo es posible que niños que tienen que estar bajo la tutela de la Junta de Andalucía estén saliendo» de dicha comunidad autónoma «hacia el País Vasco». «¿Tienen autorización?», ha cuestionado la vicepresidenta, quien también se ha preguntado que, «si esos niños se han escapado», si eso «se ha denunciado ante las autoridades». «¿Qué está ocurriendo con esta situación» sobre la que «el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha dado ni una sola explicación?», ha concluido preguntando la ministra y líder del PSOE-A.