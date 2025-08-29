Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La vicepresidenta María Jesús Montero, este viernes en Sevilla.

La vicepresidenta María Jesús Montero, este viernes en Sevilla. E. P.

La vicepresidenta Montero, sobre la llamada de Pradales a Moreno Bonilla por los menores migrantes: «Es bochornoso que tenga que decirle que miente»

María Jesús Montero explica que no existe agravio en el reparto y pide al presidente andaluz «si tiene autorización» para enviar menores migrantes en autobús de Andalucía a Euskadi

Borja Alonso

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:31

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comentado este viernes «el bochorno» que le produce que el lehendakari, Imanol ... Pradales, «haya tenido que llamar al presidente de la Junta de Andalucía», Juanma Moreno (PP-A), «para decirle que miente cuando está trasladando que hay una discriminación en el reparto de los menores» migrantes que están en Canarias «en condiciones que no pueden esperar ni un minuto más» para su desvío a otras comunidades autónomas.

