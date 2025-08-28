Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, llega al primer Consejo de Gobierno del curso en el Palacio de Miramar.

Ver 28 fotos
El lehendakari, Imanol Pradales, llega al primer Consejo de Gobierno del curso en el Palacio de Miramar. Lobo Altuna

Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración

El lehendakari telefoneó al presidente andaluz «para pedirle menos ruido y más trabajo». Pradales anuncia una ronda de contactos con los partidos vascos para analizar la situación económica y política de Euskadi en el primer Consejo de Gobierno en Donostia

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:58

El lehendakari Imanol Pradales ha arrancado este jueves en Donostia un curso político que se prevé agitado. En el tradicional primer Consejo de Gobierno ... en el Palacio Miramar junto a todos los consejeros de PNV y PSE ha desvelado que telefoneó este miércoles al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las críticas del mandatario del PP a Euskadi por el reparto de menores migrantes entre las comunidades. Pradales ha contado que le pidió «menos ruido y más trabajo». De hecho, ha asegurado que Euskadi y Andalucía han empezado hoy mismo a coordinarse en materia migratoria. Además, el lehendakari ha anunciado que iniciará una ronda con los partidos vascos para abordar cuestiones como el autogobierno o la previsión económica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  7. 7

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  8. 8

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  9. 9 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  10. 10

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración