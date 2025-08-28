Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración

El lehendakari Imanol Pradales ha arrancado este jueves en Donostia un curso político que se prevé agitado. En el tradicional primer Consejo de Gobierno ... en el Palacio Miramar junto a todos los consejeros de PNV y PSE ha desvelado que telefoneó este miércoles al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las críticas del mandatario del PP a Euskadi por el reparto de menores migrantes entre las comunidades. Pradales ha contado que le pidió «menos ruido y más trabajo». De hecho, ha asegurado que Euskadi y Andalucía han empezado hoy mismo a coordinarse en materia migratoria. Además, el lehendakari ha anunciado que iniciará una ronda con los partidos vascos para abordar cuestiones como el autogobierno o la previsión económica.

Pradales ha afirmado que Moreno Bonilla «se equivoca» al decir que 'el efecto frontera' se ha reconocido a Euskadi porque «no es así». Y ha dicho que le explicó al presidente de Andalucía «la importancia de que seamos reconocidos como frontera norte, porque en los últimos seis años han pasado por Euskadi cerca de 40.000 personas». Y ha recordado que «cuando Francia cierra las fronteras se nos crea un problema importante que ha provocado incluso que haya gente que haya muerto en el río Bidasoa o que jóvenes llegados desde Mali tengan que dormir en la calle en Donostia».

En esta línea, Pradales ha subrayado que el «50% de los niños que llegan a Euskadi vienen en autobús desde Andalucía», por lo que recalcó a Moreno Bonilla «la necesidad de la colaboración» entre los dos territorios. «Nuestra consejera Nerea Melgosa ya se ha puesto en contacto con la responsable de su gobierno», ha concretado el lehendakari. Asimismo, ha recordado al mandatario del PP que «estamos hablando de personas y de dignidad humana». Y ha vuelto a defender el planteamiento que Euskadi ya llevó en diciembre a la conferencia de presidentes en Santander con un planteamiento consensuado con Canarias.

Uno de los primeros anuncios del curso político que ha hecho saber el lehendakari es que iniciará una ronda de contactos con los partidos vascos -ha especificado que Vox volverá a quedarse fuera de las conversaciones- para abordar una agenda vasca que para Pradales pasa por tres ejes fundamentales: análisis del escenario político vasco, previsión socio-económica y los presupuestos del próximo año y el desarrollo del autogobierno -también la información sobre las Comisiones Bilaterales que el Gobierno Vasco está llevando a cabo con el Ejecutivo central-.

En ese sentido, el lehendakari ha señalado que el objetivo, entre otras cosas, es «mantener la estabilidad que tenemos en Euskadi» y cerrar el traspaso de transferencias pendientes por parte del Gobierno central y completar el Estatuto de Gernika, como dicta el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado entre el PNV y PSOE, además de «ampliar el autogobierno. También ha mencionado el desarrollo del Foro de Seguridad, el Pacto de Salud o el Plan de Medidas Urgentes de Vivienda.

En Euskadi, a pesar de que Pradales ha admitido que ha sido un verano tranquilo, se ha pronunciado sobre las polémicas que se han producido en las fiestas con la Policía vasca. «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los Policías Municipales o la Ertzaintza», ha comentado.

«Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda? ¿Qué modelo de país queremos construir para todas y para todos nosotros?», se ha preguntado el lehendakari, en una clara alusión a EH Bildu. «Debemos seguir caminando con paso firme, sin admitir ni un paso atrás, ni relativizar actitudes contrarias a la convivencia democrática y pacífica», ha recalcado.

Polarización en España

El lehendakari ha querido también hacer referencia a la situación política en el resto del Estado, y ha lamentado que «no haya puentes de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios del Estado ni para afrontar una situación tan extrema como la de los incendios». «Es preocupante y penoso», ha calificado.

Además, se ha referido al incierto contexto internacional que han provocado los aranceles de Estados Unidos. «Estamos analizando minuciosamente las repercusiones para la industria vasca, las materias primas o nuestro primer sector», ha aclarado. «Lo estamos haciendo de la mano de los agentes más afectados y las primeras estimaciones constatan una afección al PIB vasco de entre un 0,3 y un 0,4%», ha apuntado.

Pradales, como ya lo hizo el pasado domingo a través de un comunicado en sus redes sociales, ha vuelto a poner el foco en «la barbarie que está cometiendo el Gobierno de Israel contra el pueblo de Palestina». Y ha resaltado que «nos indigna» tras ver «bombardeos sobre la población civil y miles de muertos; bloqueo de la ayuda humanitaria; asesinato de personal de Naciones Unidas o de más de 200 periodistas; cientos de miles de desplazados de sus hogares…».

Por ello, ha dicho que «la impotencia no nos puede paralizar» y que «el alto al fuego es innegociable». Además, ha pedido «comunidad internacional y a la Unión Europea que ponga fin a esta masacre». «Solo hay una solución: el reconocimiento de los dos estados», ha subrayado.