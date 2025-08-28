Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, este jueves en el Palacio Miramar. E. P.

El lehendakari denuncia los incidentes de «violencia y marginación» que han sufrido municipales y ertzainas

«Si ponemos en cuestión la autoridad de quien nos protege, ¿qué nos queda?», se ha preguntado Pradales durante la apertura del nuevo curso político en el Palacio Miramar

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:14

A pesar de que Imanol Pradales ha admitido durante la apertura del nuevo curso político que ha sido un verano tranquilo, el lehendakari no ha ... querido esquivar las polémicas que se han producido en las fiestas estivales con la Policía vasca. «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los Policías Municipales o la Ertzaintza», ha comentado.

