El lehendakari denuncia los incidentes de «violencia y marginación» que han sufrido municipales y ertzainas

A pesar de que Imanol Pradales ha admitido durante la apertura del nuevo curso político que ha sido un verano tranquilo, el lehendakari no ha ... querido esquivar las polémicas que se han producido en las fiestas estivales con la Policía vasca. «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los Policías Municipales o la Ertzaintza», ha comentado.

«Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda? ¿Qué modelo de país queremos construir para todas y para todos nosotros?», se ha preguntado el lehendakari, en una clara alusión a EH Bildu. «Debemos seguir caminando con paso firme, sin admitir ni un paso atrás, ni relativizar actitudes contrarias a la convivencia democrática y pacífica», ha recalcado.

A este respecto, el jefe del Gobierno Vasco ha tachado de «inaceptable» los incidentes de «violencia y marginación que han sufrido policías locales y ertzainas» durante este verano. «Este tipo de actitudes no tienen cabida. Son muy graves y los rechazamos con toda la fuerza», ha manifestado con contundencia.

Por ello, ha resaktado que la Ertzaintza y la Policía Municipal «exigen de las instituciones y partidos democráticos el mismo nivel de respaldo y apoyo que reciben de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca». «Las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en nuestro país», ha advertido.