El lehendakari denuncia los incidentes de «violencia y marginación» que han sufrido municipales y ertzainas
«Si ponemos en cuestión la autoridad de quien nos protege, ¿qué nos queda?», se ha preguntado Pradales durante la apertura del nuevo curso político en el Palacio Miramar
San Sebastián
Jueves, 28 de agosto 2025, 13:14
A pesar de que Imanol Pradales ha admitido durante la apertura del nuevo curso político que ha sido un verano tranquilo, el lehendakari no ha ... querido esquivar las polémicas que se han producido en las fiestas estivales con la Policía vasca. «No puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción, debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los Policías Municipales o la Ertzaintza», ha comentado.
«Si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda? ¿Qué modelo de país queremos construir para todas y para todos nosotros?», se ha preguntado el lehendakari, en una clara alusión a EH Bildu. «Debemos seguir caminando con paso firme, sin admitir ni un paso atrás, ni relativizar actitudes contrarias a la convivencia democrática y pacífica», ha recalcado.
A este respecto, el jefe del Gobierno Vasco ha tachado de «inaceptable» los incidentes de «violencia y marginación que han sufrido policías locales y ertzainas» durante este verano. «Este tipo de actitudes no tienen cabida. Son muy graves y los rechazamos con toda la fuerza», ha manifestado con contundencia.
Por ello, ha resaktado que la Ertzaintza y la Policía Municipal «exigen de las instituciones y partidos democráticos el mismo nivel de respaldo y apoyo que reciben de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca». «Las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en nuestro país», ha advertido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.