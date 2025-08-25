Garmendia exige al Gobierno Vasco que «acabe con los carteles» de presos de ETA
La delegada del Gobierno central en Euskadi cree que la izquierda abertzale debe «pasar página y dejar de utilizar las fiestas para su uso partidista»
A. B.
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03
Las pancartas en recuerdo a los presos de ETA colocadas en las txosnas de pueblos y ciudades de Euskadi, que se repiten cada año cuando ... llega el periodo veraniego y las fiestas, han avivado una vieja polémica durante un mes de agosto en el que la política vasca se va de vacaciones. Los homenajes por el 50 aniversario de la muerte de Jon Paredes 'Txiki' y Angel Otaegi, miembros de ETA y últimos fusilados por en el franquismo, ha enfrentado a sectores de la izquierda abertzale con el ala socialista del Gobierno Vasco. La última responsable política en elevar el tono ha sido la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, que en una entrevista publicada hoy en El Correo pide al ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales, del que forma su partido, el PSE-EE, «tomar cartas en el asunto y acabar con los carteles de ETA».
«Una cosa es reconocer a 'Txiki' y Otaegi su condición de víctimas del franquismo, indiscutible, y otra es el homenaje a quienes utilizaron la violencia, el miedo y el terror». Estas palabras del presidente del director de Gogora, el socialista Alberto Alonso, sumado a la retirada por el ayuntamiento de Zarautz colocado por Sortu en recuerdo de los dos miembros de ETA, ha enfadado en las últimas semanas a EH Bildu, que llegó a denunciar que Alonso blanquea el fascismo» al afirmar que los dos fusilados «no lucharon por la democracia».
En la línea de esta polémica, Garmendia recuerda que, «después del fin de ETA, la izquierda abertzale tiene que pasar página y dejar de utilizar los espacios festivos públicos para su uso partidista». Y afirma que «seguir ensalzando a personas que están en la cárcel porque han cometido delitos de terrorismo no es ni democrático ni ético». Por ello, asegura que «hay leyes que hay que cumplir» y que «el Gobierno Vasco es quien debe tomar cartas en el asunto y acabar con este tema».
La delegada del Gobierno central en Euskadi considera «doloroso» ver esas pancartas en apoyo a los presos de ETA, «también por la parte que significa de falta de madurez política». Los presos, subraya, «están en la cárcel por haber cometido delitos vinculados con el terrorismo». Y apunta, en referencia a EH Bildu, que «algunos aún no han reflexionado y reconocido que no se debió matar a nadie, que matar no es lícito, que ninguna ideología ni patria lo merece».
Mario Onaindia
Sobre la comparación entre 'Txiki' y Oteagi y Mario Onaindia, exdirigente del PSE que también perteneció a ETA y ha sido ensalzado por los socialistas vascos, Garmendia considera que no son casos similares. «Renunció y condenó la violencia y la rechazó como arma política», dice, para añadir que «no hay una ETA buena y otra mala. ETA nunca defendió la libertad de los vascos ni la democracia».
