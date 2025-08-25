Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carteles con imágenes de los presos colocadas en la Parte Vieja de Donostia.

Garmendia exige al Gobierno Vasco que «acabe con los carteles» de presos de ETA

La delegada del Gobierno central en Euskadi cree que la izquierda abertzale debe «pasar página y dejar de utilizar las fiestas para su uso partidista»

A. B.

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Las pancartas en recuerdo a los presos de ETA colocadas en las txosnas de pueblos y ciudades de Euskadi, que se repiten cada año cuando ... llega el periodo veraniego y las fiestas, han avivado una vieja polémica durante un mes de agosto en el que la política vasca se va de vacaciones. Los homenajes por el 50 aniversario de la muerte de Jon Paredes 'Txiki' y Angel Otaegi, miembros de ETA y últimos fusilados por en el franquismo, ha enfrentado a sectores de la izquierda abertzale con el ala socialista del Gobierno Vasco. La última responsable política en elevar el tono ha sido la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, que en una entrevista publicada hoy en El Correo pide al ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales, del que forma su partido, el PSE-EE, «tomar cartas en el asunto y acabar con los carteles de ETA».

