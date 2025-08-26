«¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»

Al presidente de la Junta de Andalucía no le gustó en absoluto la fórmula empleada por el Gobierno central para el reparto de los menores ... inmigrantes hacinados en Canarias que han pedido asilo en España. A su comunidad le correspondió el mayor número, 677, mientras que Euskadi y Cataluña quedaron fuera del listado al entender el Ejecutivo central que sus servicios de atención están ya saturados –Cataluña se ofreció finalmente de forma voluntaria a acoger a 31–. Una valoración, por cierto, no compartida por la Diputación de Bizkaia, que en su día defendió que el territorio histórico sí tiene capacidad para acoger a más menas.

Todo esto ocurrió antes del verano, pero a Juanma Moreno el enfado aún le dura. De hecho, su malestar se ha acentuado todavía más al filtrarse –la información no ha sido confirmada oficialmente– que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado a Euskadi el llamado 'efecto frontera' a la hora de realizar el cálculo del reparto.

«¿Pero cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco cruzando desde Francia en patera?», se ha preguntado en alto el presidente andaluz en su primer acto político tras el parón veraniego. «Ninguno», se ha respondido con tono serio. «Lo que hacen normalmente los inmigrantes es irse a las zonas donde hay más desarrollo económico, a Francia, Alemania o Bélgica, y no al revés».

El enfado de Bonilla responde a lo que él considera un agravio comparativo y a un enojo que arrastra desde hace años. La clave reside en los beneficios que acarrea el reconocimiento de 'Frontera' por parte del Estado –en el caso de Euskadi, 'Frontera Norte'–. Que un territorio cuente con esta categoría implica la inyección de recursos económicos extra para la financiación de los servicios sanitarios, educativos y de integración de los inmigrantes, además de refuerzos policiales y, en determinados casos, la derivación de esas personas a otras comunidades menos saturadas.

Rechazo del Gobierno

En estos momentos, en España tienen reconocida la 'Frontera Sur', sólo tres territorios: Canarias, Ceuta y Melilla, que por ello también se benefician de más fondos europeos. «Y a Andalucía, que estamos a 14 kilómetros del continente africano, a tiro de piedra, y que vemos en nuestras playas llegar las pateras, se nos niega», ha expuesto Moreno, cuyo Gobierno ha reclamado en repetidas ocasiones en los últimos años al Ministerio de Juventud e Infancia que tenga en cuenta la especial situación de Andalucía.

«Me parece bien que al País Vasco se lo reconozcan, pero no a costa de Andalucía, una vez más. Ya son muchas las decisiones que se van viendo de este tipo que afectan y perjudican al conjunto de nuestra comunidad autónoma», ha apostillado.