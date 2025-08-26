Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su comparecencia de este martes. EP

«¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, carga contra la decisión del Gobierno central de reconocer a Euskadi el 'efecto frontera' para calcular su capacidad de acogida de menores

Koldo Domínguez

Martes, 26 de agosto 2025, 14:06

Al presidente de la Junta de Andalucía no le gustó en absoluto la fórmula empleada por el Gobierno central para el reparto de los menores ... inmigrantes hacinados en Canarias que han pedido asilo en España. A su comunidad le correspondió el mayor número, 677, mientras que Euskadi y Cataluña quedaron fuera del listado al entender el Ejecutivo central que sus servicios de atención están ya saturados –Cataluña se ofreció finalmente de forma voluntaria a acoger a 31–. Una valoración, por cierto, no compartida por la Diputación de Bizkaia, que en su día defendió que el territorio histórico sí tiene capacidad para acoger a más menas.

