Rescate reciente de menores migrantes de un cayuco en Tenerife. EFE

El Gobierno aprueba el decreto para activar el reparto de menores migrantes, de los que ninguno llegará a Euskadi

El Ejecutivo cifra la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes en 32,6 por cada 100.000 habitantes. Varias comunidades gobernadas por el PP recurrirán el texto

A. A.

Martes, 26 de agosto 2025, 14:22

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no ... acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así lo establece la fórmula recogida en el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que debe servir de base para iniciar el reparto de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta.

