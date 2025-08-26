El Gobierno aprueba el decreto para activar el reparto de menores migrantes, de los que ninguno llegará a Euskadi

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no ... acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así lo establece la fórmula recogida en el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que debe servir de base para iniciar el reparto de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta.

El Ministerio de Juventud e Infancia ya puso a comienzos de julio cifras a ese reparto de los casi 4.000 menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta. Según ese adelanto, Andalucía recibirá el mayor grupo, 677, justo por delante de Madrid, con 647, y la Comunidad Valenciana, con 571. Cataluña y el País Vasco, cuyos sistemas de acogida, según el departamento de Sira Rego, se encuentran ya «tensionados» y en los que se aplicó el criterio del esfuerzo previo realizado, se quedaban fuera de la distribución. No obstante, la Generalitat de Salvador Illa albergará a 31 de forma voluntaria.

Tras la aprobación de este real decreto, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.

Con este real decreto el Gobierno da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Gobierno establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones que tienen mayor capacidad ordinaria de acogida.

Además, según el real decreto aprobado este martes, Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

«Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria», ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Punto de Inflexión»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el próximo martes, 2 de septiembre, tendrá lugar una comisión interministerial para que puedan empezar los traslados de los menores migrantes no acompañados que permanecen en territorios saturados como Canarias.

Así lo ha dicho este martes en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas.

«Hoy se ha dado el paso último de la modificación del artículo 35. Una vez aprobado este real decreto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y CCAA como Canarias tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y, posteriormente, la ministra de Infancia la firmará», expuso Torres.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha definido la aprobación de este real decreto como «un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada» que llega a España.

Rego ha explicado que, a partir de este momento, «está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido».

«Hoy damos un paso importante para garantizar los derechos de todos esos niños, niñas y adolescentes que llegan solos y solas a nuestro país. Tenemos la obligación de darles una acogida digna y solidaria y en ello trabajamos desde hace meses a pesar de los intentos de bloqueo de determinados territorios», ha añadido la ministra de Juventud e Infancia.

Recursos

Varias comunidades gobernadas por el PP ya han adelantado que recurrirán por vía judicial este Real Decreto. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado que tomarán «las acciones necesarias y judiciales» para que el reparto de los menores sea «igualitario», frente al «ocultismo» y «la falta de transparencia» del Gobierno.