Imanol Pradales, sobre Israel: «La masacre en Palestina es inaceptable. El alto el fuego es innegociable»

El lehendakari Imanol Pradales ha solicitado en su comparecencia que da inicio al nuevo curso político un alto el fuego «inminente e innegociable» en ... Gaza. Una petición expresa al Gobierno de Israel por «la barbarie que está cometiendo sobre el pueblo de Palestina». El conflicto que deja miles de muertos en la Franja no tiene visos de detenerse, con bombardeos diarios por parte del ejercito israelí sobre la población civil, bloqueo de la ayuda humanitaria y cientos de miles de desplazados de sus hogares. «Las imágenes que vemos a diario son inaceptables», ha señalado el lehendakari.

Pradales pide que «la impotencia no nos paralice» y reclama acción a la UE la comunidad internacional para que «de una vez, Israel ponga fin a esta masacre». «El alto al fuego es innegociable. Es una necesidad imperiosa. Activar la vía del diálogo y lanegociación política es más necesario que nunca», ha emplazado el lehendakari.

Pradales estima que «no hay otra opción» que la solución de los dos estados para que «la convivencia pacífica entre ambos sea una realidad».

El lehendakari también se ha referido al otro gran conflicto que afecta a Europa, la guerra entre Ucrania y Rusia. «La injustificable invasión de Ucrania por parte de Rusia debe terminar ya», ha insistido, tras más de tres años y medio de contienda. «Europa no puede dudar. Debe perseverar en el apoyo integral a Ucrania y, también, en las vías diplomáticas para acabar con esta guerra que tanto sufrimiento y muerte está causando», ha añadido.