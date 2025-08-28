Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Pradales, antes del arranque del Consejo de Gobierno de inicio de curso en Miramar. Lobo Altuna

Imanol Pradales, sobre Israel: «La masacre en Palestina es inaceptable. El alto el fuego es innegociable»

El lehendakari se muestra firme en torno al genocidio en Gaza, hace un llamamiento a la UE e insiste en la solución de los dos Estados: «La barbarie del Gobierno de Israel nos indigna»

A. Algaba

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:08

El lehendakari Imanol Pradales ha solicitado en su comparecencia que da inicio al nuevo curso político un alto el fuego «inminente e innegociable» en ... Gaza. Una petición expresa al Gobierno de Israel por «la barbarie que está cometiendo sobre el pueblo de Palestina». El conflicto que deja miles de muertos en la Franja no tiene visos de detenerse, con bombardeos diarios por parte del ejercito israelí sobre la población civil, bloqueo de la ayuda humanitaria y cientos de miles de desplazados de sus hogares. «Las imágenes que vemos a diario son inaceptables», ha señalado el lehendakari.

