Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»

Ni las vacaciones de verano han amainado el duro tono del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en contra del Gobierno de Pedro Sánchez ... y de todos sus socios. Este miércoles ha visitado Donostia para dar inicio al curso político de los populares vascos y ha disparado con su habitual beligerancia. En primer lugar contra el presidente, a quien ha acusado de «dividir a los ciudadanos» en la crisis de los incendios, pero tampoco se ha quedado corto con el PNV, a quienes les ha criticado porque «su único objetivo es mantener el poder en Euskadi y que Sánchez no los cambie por EH Bildu». «Son el sanchismo a la vasca y son socios del gobierno más corrupto y dañino de la historia de España», ha censurado.

Acompañado por los pesos pesados de los populares guipuzcoanos y vascos, el presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, y la presidenta en Gipuzkoa, Muriel Larrea, a la cabeza, Tellado ha criticado que «el PNV acuda al votante vasco de centro-derecha cuando están apoyando un gobierno de izquierda radical». Además, ha cargado contra los jeltzales por «aceptar la doctrina 'woke'» y «mantener un silencio cómplice ante los homenajes a asesinos que se han hecho en las fiestas».

Tampoco ha comenzado más relajado el curso De Andrés, quien ha señalado que el PNV ha «comprado un discurso de la izquierda que está liderado por EH Bildu, además de toda la agenta social de Irene Montero». A estas declaraciones, que hacen ver que las relaciones entre populares y jeltzales parecen ya al borde de la ruptura, ha añadido que la formación liderada por Aitor Esteban «ha adoptado el sistema clientelar de Sánchez y a política fiscal de María jesús Montero».

La presidenta del PP en Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha sido quien ha iniciado este mitin de finales de agosto y ha apuntado, en la misma línea defendida en la entrevista que concedió a este periódico el pasado domingo, que el Gobierno Vasco de PNV y PSE padece de «falta de transparencia» y es un «cortijo para colocar a amigos y personas afines». Además, ha añadido que Gipuzkoa «afronta grandes retos como la cohesión social, la defensa de las tradicones o la recuperación económica». También ha lamentado que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez «haya buscado el rédito político» de los incendios que han afectado a diferentes comunidades autónomas.