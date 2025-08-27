Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Tellado, junto a Muriel Larrea y Javier de Andrés este miércoles en Donostia. EFE

Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»

El 'numero 2' del PP vuelve a elevar el tono en su pugna con los jeltzales y les acusa de apoyar el «Gobierno más corrupto y dañino de la historia de España» y de ser «el 'sanchismo' a la vasca»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:35

Ni las vacaciones de verano han amainado el duro tono del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en contra del Gobierno de Pedro Sánchez ... y de todos sus socios. Este miércoles ha visitado Donostia para dar inicio al curso político de los populares vascos y ha disparado con su habitual beligerancia. En primer lugar contra el presidente, a quien ha acusado de «dividir a los ciudadanos» en la crisis de los incendios, pero tampoco se ha quedado corto con el PNV, a quienes les ha criticado porque «su único objetivo es mantener el poder en Euskadi y que Sánchez no los cambie por EH Bildu». «Son el sanchismo a la vasca y son socios del gobierno más corrupto y dañino de la historia de España», ha censurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  7. 7

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  8. 8

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  9. 9 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  10. 10 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»

Tellado arremete en Donostia contra el PNV y asegura que «solo les importa que Sánchez no les cambie por EH Bildu»