El escaño

'Contrapostal' en La Concha

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

En tiempos de redes sociales, vídeos virales e 'instagramers' que inundan también la política, perviven por fortuna algunas tradiciones y simbolismos como la tradicional apertura ... del curso vasco en el palacio Miramar de Donostia, antigua sede de veraneo de nobles, y no tan 'nobles', y de reyes. Sus vistas al 'marco incomparable' de La Concha siguen fascinando a los lehendakaris y los consejeros, sobre todo los vizcaínos y alaveses. Es la preciosa postal de San Sebastián a tope de turistas y visitantes, buena parte de ellos extranjeros. Y sobre ese fondo Imanol Pradales abordó este jueves los temas que marcarán el nuevo curso. Entre ellos vuelve a aparecer la inmigración, como 'contrapostal' en la que otros extranjeros, en este caso los menores no acompañados, mal llamados 'menas', un acrónimo considerado despectivo por Unicef, se han convertido en arma política arrojadiza.

