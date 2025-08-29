Javi López jugará cedido sin opción de compra en el Real Oviedo
Real y Betis tenían un acuerdo por el tinerfeño, pero el lateral finalmente recalará a préstamo en el Carlos Tartiere
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 15:20
La Real Sociedad y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para que Javi López salga cedido rumbo al Carlos Tartiere una temporada. El ... conjunto asturiano ha esperado hasta el final y ha conseguido el préstamo del defensor, que tratará de demostrar su valía en un recién ascendido tras una mala primera temporada en Anoeta. El acuerdo entre clubes no incluye opción de compra por lo que Javi López regresará a Donostia el 30 de junio cuando termine la cesión.
Así las cosas, la Real apuesta de manera definitiva por Aihen y Sergio Gómez para el lateral izquierdo, dejando salir a un Javi López que estuvo muy cerca del Real Betis. Los dos clubes tenían un acuerdo verbal para que de una forma u otra la Real recuperara el dinero invertido el pasado año, pero el Betis finalmente se echó atrás al no poder sacar a Ricardo Rodríguez, lateral suizo que finalmente parece que se va a quedar en el Villamarín. Era indispensable que el defensor saliese de Sevilla para Javi López fuese nuevo jugador verdiblanco.
Noticias relacionadas
Sin poder concretarse el acuerdo, Javi López ha continuado buscando equipo y recalará en el Real Oviedo, que ha realizado nada más y nada menos que once fichajes para tratar de quedarse en Primera división. El futbolista canario firmará en breve con el conjunto asturiano, aunque parece muy complicado que pueda debutar antes del parón. Tendrá que esperar al parón de selecciones. La Real continúa con la operación salida puesto que Sadiq, que quiere ir a Valencia, y Becker, que elige equipo, también apuntan a salir del club de aquí al lunes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.