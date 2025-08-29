Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javi López se marcha cedido al Oviedo Morquecho

Javi López jugará cedido sin opción de compra en el Real Oviedo

Real y Betis tenían un acuerdo por el tinerfeño, pero el lateral finalmente recalará a préstamo en el Carlos Tartiere

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:20

La Real Sociedad y el Real Oviedo han llegado a un acuerdo para que Javi López salga cedido rumbo al Carlos Tartiere una temporada. El ... conjunto asturiano ha esperado hasta el final y ha conseguido el préstamo del defensor, que tratará de demostrar su valía en un recién ascendido tras una mala primera temporada en Anoeta. El acuerdo entre clubes no incluye opción de compra por lo que Javi López regresará a Donostia el 30 de junio cuando termine la cesión.

