Caleta-Car, durante su primera entrevista a Goazen Reala! Lobo Altuna
Duje Caleta-Car | Jugador de la Real Sociedad

«Mi padre jugó a baloncesto con Drazen Petrovic»

El croata expresa que «no hay mejor sitio para estar» que en la Real y apuntaa clasificarse para Europa. «Si puede ser para la Champions, mejor», dice

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05

Si mides 1,92 de altura y has nacido en Sibenik, Croacia, lo normal es que lleves bajo el brazo un balón naranja de baloncesto. ... No es el caso de Duje Caleta-Car, el nuevo central de la Real y que ofrece en exclusiva su primera entrevista como txuri-urdin en el programa Goazen Reala! Un camino que hizo su padre, quien jugó con Drazen Petrovic, aunque «lo dejó porque en aquellos tiempos tenía que trabajar».El ambicioso gen balcánico de Caleta-Car es indudable. «Quiero ir a Europa y si es a la Champions, mejor», declara. Espera a su familia en breve, le chifla la ciudad y tardó solo unas horas en decidirse por la Real ya que en Lyon no iba a tener muchas oportunidades. «No podría elegir un mejor sitio para estar».

