El test de DV a Caleta-Car: «Me gustaría sentarme a tomar algo con Messi»
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05
– ¿Cuántos idioma habla?
– Tres.Croata, inglés y alemán.
– Llega al vestuario y lo primero que dice es...
– Kaixo. Y cuando me ... voy, agur.
– ¿Qué serie recomienda?
– No suelo ver muchas, la verdad. Prefiero ver fútbol.
– Pues díganos con qué partidos ha disfrutado.
– El año pasado el 0-4 del Barcelona al Real Madrid, la final de Copa del Rey o la eliminatoria de Champions PSG-Liverpool.
– ¿Playa o montaña?
– Playa.
– Una comida.
– Ninguna en especial. De todo.
– Una bebida.
– Un vino blanco.
– Un lugar para ir de vacaciones.
– La Riviera francesa.
– Si no hubiera sido futbolista habría jugado a...
– Tenis.
– ¿Con quién se tomaría una café de media hora?
– ConMessi.
– Un amigo en el fútbol...
– Dejan Lovren.
– Un estadio que le haya impresionado.
– El del Arsenal, el Emirates.
– Un deseo para este año.
– Clasificarnos para la Champions.
